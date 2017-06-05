24. İstanbul Caz Festivali, flamenkonun efsane gitaristi Paco de Lucía'yı anıyor

24. İstanbul Caz Festivali, flamenkonun kült gitarist ve bestecilerinden Paco de Lucia’ya bir saygı duruşu niteliğindeki “Paco De Lucia Anısına: Beyond The Memory” projesiyle 8 Temmuz Cumartesi günü 21.30’da Matraş’ın gösteri sponsorluğunda Zorlu PSM Ana Sahne’de tüm müzikseverleri bir araya getirecek.

İstanbul Caz Festivali en yüksek katkıda bulunan mekan sponsoru Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek gecede, sanatçının kariyerinin çeşitli evrelerinde birlikte çalıştığı, Jorge Pardo, Carles Benavent, Jose Maria Bandera, Nino Josele, El Piranha, David de Jacoba gibi yıldız müzisyenler aynı sahnede bir araya gelecek.

24. İstanbul Caz Festivali tarafından gerçekleşen özel bu projeye Türkiye’den hepsi kendi alanında önemli üç isim de katılıyor. Bir Paco de Lucia bestesi olan Palenque’nin “Tuana” yorumuyla Türkçe popun en parlak dönemi olan 90’larda müzikseverlerin hayatına giren Levent Yüksel bu gecenin konuklarından biri olacak.

Gecede sahne alacak olan, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’ı bir araya getiren ve dünya müziğinde son yılların en dikkat çekici gruplarından biri olan Taksim Trio ise klarnet bağlama ve kanunla Flamenko’nun sıra dışı birlikteliğini gözler önüne serecek.

Türkiye’nin nadide perdesiz gitar virtüözlerinden, ödüllü film müzikleriyle tanıdığımız Cenk Erdoğan da bu eşsiz gecenin konukları arasında yer alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 20 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 24. İstanbul Caz Festivali, 4-20 Temmuz tarihleri arasında cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlayacak.

Paco de Lucía hakkında

Paco De Lucía (Francisco Sanchez Gomez) 1947 yılında dünyaya geldi. Babası Antonio ve abisi Ramon'dan henüz beş yaşında iken gitar dersleri almaya başlayan sanatçı, Nino Ricardo, Miguel Borrull gibi ustalardan ders alarak kendini yetiştirmeye başladı. İlk kez 11 yaşında sahneye çıkan Paco De Lucia 1959 yılında festivallere katılmaya ve ödüller almaya başladı.

Ailesi Madrid'e taşınınca Jose Greco'nun grubuna gitarist olarak katılan sanatçı 1963 yılında henüz 16 yaşındayken yurtdışında turnelere çıkmaya başladı. 1965 yılında Ricardo Modrego'yla iki albüm kaydeden sanatçı babasının açtığı Flamenko kulübünde büyük isimlerle yan yana gelmeye başladı. Caz saksafon ustası Pedro Iturralde ile Flamenko ve caz açılımları yakalamaya başlayan sanatçı 1967 yılında Festival Flamenco Gitano grubuyla turneye çıkarken ilk solo albümünü kaydetmiş oldu.

1969 yılında "Fantasia Flamenca" albümünü kaydeden Paco De Lucia 22 yaşındayken kendi tarzını ortaya koyuyordu. 70'lere imzasını attığı gitar resitalleriyle şöhreti tartışılmaz hale gelen sanatçı, 1973 yılında çıkardığı albümü "Fuente y Caudal"de kendisini dünyaca ünlü hale getiren ilk önemli şarkısı "Entre dos Aguas"ı kaydetmişti.

1981 yılında kendi grubunu kuran sanatçı vokallerde Pepe de Lucia ile tüm dünyada büyük bir ilgi görüyordu. 1982 yılından itibaren piyanist Chick Corea ile işbirliği yapmaya başlayan sanatçı, caz sanatçılarıyla flamenko’da yepyeni bir sayfa açıyordu.

1986 yılında tekrar solo çalışmalara dönen sanatçı, J.M Bandera ve J.M Canizares ile 1990 yılına kadar trio olarak devam etti. 1987 yılında Siroco adlı albümünü yayınlayan Paco De Lucia, 1990 yılında tekrar grubuyla biraraya geldi ve Chick Corea ile işbirliği yaptı.

Gitarist John McLaughlin, Larry Coryell ve Al Di Meola gibi caz dünyasının ünlü isimleriyle birlikte konser ve kayıtları olan dev sanatçı, Rodrigo'nun Concierto de Aranjuez'inde klasik müziği Flamenko ile biraraya getirdi. 1996 yılında 13 yıldır tanıştığı Al di Meola ve John McLaughlin'le beraber "The Guitar Trio" albümlerini kaydetmiştir. 2 yıl sonra annesine ithafen ‘Luzia’ albümünü yayınlayan sanatçı yepyeni grubuyla dünya turnesine çıktı.

Carlos Saura'nın Carmen'i, Borau'nun La Sabina'sı gibi sinema filmlerinin müziklerine imza atan sanatçı, ünlü Los Tarantos balesinin kayıtlarını gerçekleştirerek İspanya’da hafızalara kazındı.

23 Mart 2007 tarihinde Cadiz Üniversitesi Paco de Lucia’ya müzikal ve kültürel katkılarından dolayı fahri doktora vermişti.

Paco de Lucía, 25 Şubat 2014 günü geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

Festival biletleri

24. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alınabilir. Lale Kart sahipleri biletlerini %25’e varan özel indirimlerle alabiliyor.

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İstanbul Caz Festivali ile ilgili tüm bilgiler, sanatçıların tanıtım videoları ve etkinliklerle ilgili anlık gelişmeler sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir.

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Festival programına, festivalinresmi web sitesi caz.iksv.org’un yanı sıra İKSV Mobil uygulamasından da ulaşabilir. İKSV Resmi İletişim Sponsoru Vodafone’un katkılarıyla hazırlanan İKSV Mobil uygulaması AppStore ve Google Play Store’dan indirilebilir. İKSV Mobil’e ek olarak İKSV Kitaplık üzerinden de İstanbul Caz Festivali’nin broşürüne ulaşılabilir.

Müzisyenler:

Jorge Pardo (flute, sax)

Carles Benavent (bass)

Jose Maria Bandera (git)

Nino Josele (git)

El Piranha (perc)

David de Jacoba (voc)

Konuk Sanatçılar:

Cenk Erdoğan

Levent Yüksel

Taksim Trio