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Medya

24 gündür tutuklu olan Oğuz Güven'in doğum günü kutlandı

Güven 15 Mayıs’tan bu yana Silivri Cezaevi'nde...

08 Haziran 2017 11:19

Cumhuriyet.com.tr’nin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in 59. yaş günü ailesi ve arkadaşları tarafından kutlandı. 

Güven’in doğum gününü kutlamak için Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda toplanan yakınları ve arkadaşları, Güven’e yeni yaşında özgürlük dileği gönderdi. Etkinliğe Oğuz Güven’in meslektaşlarının yanı sıra kızı Demet Güven Akyıldız, damadı Yavuz Akyıldız ve 2,5 yaşındaki torunu Aren Akyıldız da katıldı. Cezaevinde görüşme yasağı olduğu için bir fotoğraf çektirerek gazeteler aracılığıyla doğum günü mesajı veren Güven’in arkadaşları, Oğuz Güven’in ve diğer tutuklu gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istediler.

Güven, Başsavcı Mustafa Alper’in 10 Mayıs’taki trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından kısa sürede silinen “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” tweet’i nedeniyle ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

Güven 15 Mayıs’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde.

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Oğuz Güvendoğum günüKadıköy Yoğurtçu ParkıDemet Güven AkyıldızYavuz AkyıldızAren Akyıldız

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