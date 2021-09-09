24 dizisinin ekranlara dönebileceği belirtildi

T24 Dış Haberler

Jack Bauer'in televizyon ekranlarına geri dönebileceği belirtildi.

Deadline'a konuşan Fox Entertainment Başkanı Michael Thorn, dizinin potansiyel olarak yeni sezonlarının çekilebileceğini ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

''Hala bir ihtimal var. Yapımcılarla diziye farklı bir yaklaşım üzerine konuşacağız'' diyen Thorn, ''Şu anda bazı yaratıcı tartışmalar yapılıyor'' diye konuştu.

Dizinin baş yapımcısı Howard Gordon da geçmişte yaptığı açıklamalarda dizinin tekrar dönebileceğinin sinyallerini vermişti.

Kiefer Sutherland'in başrolünü oynadığı 24'ün ilk sezonu 2001'de yayınlanmıştı. Dizi ilk finalini yaptıktan sonra çekilen versiyonları eleştirmenlerden düşük not almıştı.