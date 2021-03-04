234 sivil toplum kuruluşundan 'avcılığı yasaklayın' çağrısı; “Vurma beni”

Dün ‘3 Mart Yaban Hayatı Günü’ydü. 234 sivil toplum kuruluşu ‘Vurma beni’ isimli bir imza kampanyası başlattı ve “Başka bir canlıyı öldürmenin sporu, turizmi, hobisi, ihalesi olamaz” diyerek avcılığın yasaklanması çağrısında bulundu.

Doğa ve hayvan severlerin sık sık tepkisine neden olan avcılık, dün de hem dünya hem de Türkiye gündeminde ilk sıralara oturdu. 3 Mart Yaban Hayatı Günü dolayısıyla ‘change.org’ sitesinde ‘Vurma beni’ başlıklı imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayla, “Başka bir canlıyı öldürmenin sporu, turizmi, hobisi, ihalesi olamaz! Bu dünya üzerindeki yaşamı paylaştığımız öbür canlılardan bahsediyoruz, onlar uzak ve yakın komşularımız. Komşularımızı birer rakam ve kotaya indirgeyen Merkez Av Komisyonu’na da kararlarına da karşı çıkıyoruz” denilerek avcılığın yasaklanması çağrısı yapıldı.

“Göz göre göre, kendi elimizle biyoçeşitliliği yok ediyoruz”

Hürriyet’ten Ece Çelik’e konuşan Buğday Derneği’nden Turgay Özçelik, “Avına izin verilen türler arasında nesli tükenme tehlikesi altında olan, dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka gibi canlılar da var. Göz göre göre, kendi elimizle biyoçeşitliliği yok ediyoruz. Belki de ilk kez farklı alanlarda çalışma yürüten pek çok STK bir araya geldi ve avcılığın yasaklanması için bir kampanya yürütüyor. Kampanyanın yarattığı kamuoyu ve verilen hukuki mücadele sayesinde şu ana kadar çok sayıda av ihalesi iptal edildi. Bu birlikteliği, avcılık tamamen yasaklanana kadar sürdürmek istiyoruz” dedi.