2300 yıllık Maya piramidini yıkıp taşları yol inşaatında kullandılar

Belize'de bir inşaat firması, ülkedeki en büyük Maya piramitlerinden birini kepçe ve buldozerlerle yıkarak çıkan taşları yol doldurmak için kullandı.

Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Jaime Awe, şirketin Meksika sınırı yakınlarındaki 2300 yıllık Nohmul Tapınağı'nı yıktığını söylerken "Gördüğüm cehalet ve duyarsızlık karşısında dehşete kapıldım. Tarihin bu şekilde tahrip edilmesine inanamıyorum" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Kolomb öncesi uygarlıkların en önemlilerinden biri kabul edilen Maya uygarlığına ait 30 metre yüksekliğindeki Nohmul Tapınağı'ndan geriye sadece küçük bir parçanın kaldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, inşaat şirketi yetkililerinin mahkemeye sevk edileceğini açıkladı.

Orta Amerika ülkelerinden Belize'de İspanyol sömürgesinden önceki dönemlere ait eserler, hükümet koruması altında bulunuyor.



MÖ 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştü. MÖ 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşamış ve İspanyol işgaliyle sona ermişti. Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.