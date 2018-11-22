230 bin dolarlık kayıp portre depo satışında bulundu

T24 Haber Merkezi

Ünlü yazar Charles Dickens'ın 19 yüzyılda çizilmiş ve kayıp olarak bildirilmiş bir portresi Güney Afrika'da bir depo satışında bulundu. Portrenin değerinin 230 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ressam Margaret Gilles tarafından çizilmiş ve ardından kaybolmuş olan portre Güney Afrika şehri Pietermaritzburg'da ortaya çıktı. Depo satışı yapmaya hazırlanan bir aile, bir kutu ıvır zıvırın içinde portreyi buldu. Depo satışında Dickens çizimini alan kişi, eserin değerli bir şey olduğunu düşünüp incelenmesi için Londra'ya gönderdi.

Eseri inceleyen galerici Philip Mould, CNN'e verdiği röportajda eser için " Eser galeriye ilk geldiğinde küfle kaplı olmasına rağmen çok heyecan vericiydi. Çok şık bir portre" dedi. Mould eserdeki hasarların giderilmesinin 2 ay sürdüğünü belirtti.

CNN International'da yer alan habere göre Charles Dickens Müzesi eseri satın almayı planlıyor.