23 yıl sonra yeniden; 'Asiye Nasıl Kurtulur'

İstanbul Film Festivali'nde (İFF), bu yıl 23 yıl sonra yeniden festivalin 'Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan şarkıcı Hümeyra’nın rol aldığı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1987 yapımı Asiye Nasıl Kurtulur, sinemada izleyicilerle buluşacak.

Zurich Sigorta işbirliğiyle Atlas Post Production tarafından restore edilen film, yenilenmiş kopyasıyla İKSV tarafından 10–21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 39. İstanbul Film Festivali’nin “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümü kapsamında gösterilecek.

Türk sinemasında kadın temsiline büyük katkılarda bulunan yönetmen Atıf Yılmaz’ın çektiği Asiye Nasıl Kurtulur, seks işçiliği yapan Asiye adlı bir kadının hayat hikâyesini, randevuevinde çalışan kadınların sahneye koydukları oyunlar üzerinden anlatıyor. Anlatıyla şarkıların birbirine uyum sağladığı, müzikli ve fantastik bir sosyal taşlama formundaki film, Vasıf Öngören’in oyununa sadık bir uyarlamayla sisteme karşı durmakla sisteme uymak arasındaki çelişkiyi, sınıf ve cinsiyet eşitsizliğini, para ve erkek merkezli düzenin kadın bedeni sömürüsünü işliyor.

Atıf Yılmaz kimdir?

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Atıf Yılmaz, 1926’da Mersin’de doğdu. Önce hukuk, ardından Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim öğrenimi gördü. Film kariyerine 1950’li yılların başında senaryo yazarak başladı. İlk uzun metrajlı filmi Kanlı Feryat’ın (1952) ardından 1957’de çektiği, ticari olmayan ilk büyük filmi Gelinin Muradı ile olumlu eleştiriler aldı. 1980’lerde kendi deyimiyle “kadının kimlik arayışı” üzerine bir dizi film çekti. Çoğunun senaryosunu ve yapımını üstlendiği 114 uzun metrajlı film yönetti. 1991’de İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü’nü aldı. 2006’da öldü. Türk sinemasının en üretken sinemacılarından olan ve dramdan kent güldürülerine, dönem filmlerinden çocuk filmlerine her türde yapıt veren Atıf Yılmaz’ın filmleri arasında Keşanlı Ali Destanı (1964), Ah Güzel İstanbul (1966), Zavallılar (1974), Selvi Boylum Al Yazmalım (1977), Adak (1979), Mine (1982), Bir Yudum Sevgi (1984), Aaahh Belinda (1986), Düş Gezginleri (1992), Nihavend Mucize (1997), Eğreti Gelin (2004) sayılabilir.