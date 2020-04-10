23.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali online olarak seyirci ile buluşacak

Uçan Süpürge Vakfı’nın gerçekleştirdiği Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl online olarak düzenleniyor. Yirmi iki yıldır aralıksız olarak kadın yönetmenlerin filmlerini sinemaseverlerle buluşturan festival, 23. yılında ilk kez online olarak gerçekleşiyor.

23. yılda festival başkanlığını Türkan Şoray üstlenirken sinema alanında uzman 35 kişiden oluşan danışma kurulu filmleri seçti. 7-14 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin filmleri, pandemi koşulları nedeniyle online ortamda gösterime giriyor.

Filmler son bir yıl içerisinde çekilen kadın yönetmenlerin filmlerinden oluşuyor. Bu yıl 101 ülkeden kadınlara ulaşmayı hedefleyen festivalde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIBRESCI) tarihinde ilk kez online jürilik yapıyor.

"#EvdeKaldık fakat yalnız değiliz"

Festival ekibi, danışma kurulunun evden hazırladığı 23. festivalin bu dönemde dayanışma adına da çok kıymetli olduğunu dile getirirken, online festivali neden ve nasıl yaptıklarını şöyle anlatıyor:

"23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için bu yıl temanın 'doğa" olmasını planlamıştık ancak pandeminin yarattığı koşullar nedeniyle temayı değiştirerek #EvdeKaldık dedik. COVID-19 salgının yarattığı karantina koşulları her birimize salgının büyümesini önlemeye ve kendimizle birlikte toplum sağlığını korumaya dair sorumluluk yüklüyor.Bu sorumluluğu üstlenmekle birlikte, #EvdeKaldık demenin bizim için; hepimizin evlere kapandığı, izole olduğu böyle bir dönemde yalnız olmadığımızı söylemek gibi bir anlamı var.

"Dünya, tarih boyunca pek çok krizle karşılaştı ve insanlık olarak bir sağlık kriziyle birlikte ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla da bizleri zorlayan bir dönemden geçiyoruz. #EvdeKaldık derken, işlerine gitmek zorunda oldukları için evde kalamayan onca insanın evde kalabileceği ücretli izin koşullarının sağlanması gerektiğinin de altını çiziyoruz. Aynı zamanda evde kalmanın kadınlar için, ev içi iş bölümünde yüklenen sorumlulukların, eşitsizliğin ve şiddetin artmasıyla sonuçlandığını görüyoruz.

"Zorunlu olarak evde kalmanın ve yine zorunlu olarak evde kalamamanın bütün zorluklarını hep birlikte deneyimlediğimiz bir dönemdeyiz. Böyle dönemler, dayanışmanın yükseltilmesi gereken dönemlerdir. #EvdeKaldık fakat yalnız değiliz;

“Hep birlikte bir krizi göğüslüyor, benzer şeyleri deneyimliyoruz." demek için dayanışma göstermeliyiz. Bu nedenle Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ekibi olarak siz festivale gidermiyorsanız; festival size gelir diyoruz.

"İzleyiciyi 23. kez kadın yönetmenlerin filmleriyle buluşturmak için seçici kurul, danışma kurulu ve tüm festival ekibi online festival için evden çalışıyor. Evde çalışıyor, üretiyor, kendi ev hallerimizle baş etmeyi öğreniyoruz. 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali vesilesiyle, sanatın, sinemanın; evlerimizin içinde bin bir türlü ev haliyle, kaçınılmaz olanla baş etmeye çalışırken nefes aldıracak molalar yaratmasını umuyoruz."

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