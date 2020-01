23. İstanbul Caz Festivali'nin ilk konseri Damon Albarn ve Suriyeli Müzisyenler Orkestrası'ndan

23. İstanbul Caz Festivali, 27 Haziran Pazartesi akşamı 21.30’da Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde büyük bir müzik buluşmasıyla başlıyor. Akasya sponsorluğunda gerçekleşecek konserde, Blur ve Gorillaz’ın yaratıcı beyni, rock müziğin en üretken isimlerinden Damon Albarn, üyeleri dünyanın farklı ülkelerine dağılmış 50 kişilik Suriyeli Müzisyenler Orkestrası ile beraber dinleyicilerle buluşuyor.

Festivalin açılışını yapacak, farklı kültür, ses ve müziklerin bir araya geleceği gecede dünya müziğinin en seçkin temsilcileri arasında yer alan Rachid Taha, Julia Holter, Baaba Maal, Bassekou Kouyaté gibi konuklarla birlikte, Türkiye’den sürpriz isimler de sahnede olacak.

Konser için Sivil Toplum Kuruluşları bir araya geliyor

Festivalin bu en kapsayıcı konserinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Vehbi Koç Vakfı ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle gerçekleşen özel bir işbirliğiyle izleyiciler arasında Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin de yer alması sağlanacak. Bu girişim, İstanbul Caz Festivali’nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile yaptığı ortak çalışma ile gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, BMMYK’nın ve uygulama ve operasyonel ortağı olarak mültecilerle çalışan STK’ların (Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, International Medical Corps, International Middle East Peace Research Center, Hayata Destek Vakfı) işbirliğiyle, yaklaşık 300 mültecinin konsere katılımının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Türkiye Milli Komitesi Suriyeli çocukların eğitimi ve desteklenmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermek üzere konser alanında bulunacak. Diğer yaşamsal ihtiyaçlara ek olarak kültür ve sanat hayatına katılımın da vazgeçilmez bir hak ve gereksinim olduğu inancıyla başlatılan bu girişime destek veren STK’lar aracılığıyla, konseri birlikte tecrübe edecek izleyiciler arasında iyileştirici ve birleştirici bir diyalog imkânının yaratılabilmesi amaçlanıyor.

Konserin Dünya Prömiyeri bu akşam Holland Festivali’nde

18 Haziran tarihinden itibaren Amsterdam’da provalara devam eden Damon Albarn ve Suriyeli Müzisyenler Orkestrası, 22 Haziran Çarşamba akşamı Holland Festival kapsamında projenin dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Ardından 24 Haziran Cuma günü Glastonbury Festivali ve 25 Haziran Cumartesi akşamları Southbank Center’daki arka arkaya iki konser verecek.

Proje, İngiltere’nin ardından İstanbul Müzik Festivali ve İstanbul Caz Festivali’nin ortak girişimi ile, 27 Haziran Pazartesi akşamı, 23. İstanbul Caz Festivali kapsamında Türkiye’de dinleyiciyle buluşacak. 14-18 NOW ile Holland Festival’in ortak eser siparişi ile Africa Express tarafından gerçekleştirilen bu özel proje, İstanbul Caz Festivali’ndeki konserleri sonrasında 29 Haziran Çarşamba günü Roskilde Festivali ve 30 Haziran Perşembe günü ise Köln Philharmonie’yi ziyaret edecek.

Suriyeli Müzisyenler Orkestrası’na sahnede eşlik edecek usta isimler

Damon Albarn ile ilk kez 2008’de Şam Opera Evi’nde birlikte çalan İssam Rafea önderliğindeki Suriyeli Müzisyenler Orkestrası, Gorillaz’ın Plastic Beach albümünde yer alan ‘White Flag’ parçasında da Damon Alborn’la işbirliğini sürdürdü. Ekip, Suriye ve Lübnan’ı da kapsayan turnesinde de Gorillaz’a eşlik etti. Damon Albarn, Suriye’de yaşanan olaylar sebebiyle ülkelerini terketmek zorunda kalan Suriyeli müzisyenleri, 14-18 NOW başlıklı projenin bir parçası olarak yeniden bir araya getirdi. Gorillaz ve The Good, The Bad and The Queen projeleri de dahil olmak üzere Damon Albarn ile 20 seneyi aşkın süredir beraber çalışan Mike Smith, bu projenin de müzik direktörülüğünü üstleniyor.

Brian Eno, Metronomy ve Django Django üyeleri ile Mouse on Mars’dan Andi Toma gibi ünlü isimlerin de yer aldığı Africa Express projesi bugüne kadar birçok yaratıcı konser ve projeye imzalarını attı.

Konser biletleri

Konserin biletleri Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alınabilir. Konser günü mekan girişinden de bilet satışı olacak.

İKSV tarafından, 19 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali

27 Haziran-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival bu yıl da cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlayacak.