23. İstanbul Caz Festivali'nde kaçırılmaması gereken konserler

Bu sene 27 Haziran-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 23. İstanbul Caz Festivali bugün başladı. Özdemir Erdoğan ve Ergüven Başaran’ın Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldığı festival bu sene şehrin her yerindeki mekânlara hatta parklara yayılacak. Tüm dünyadan sanatçıları İstanbul’a getiren festival, Salon İKSV’deki 'Avrupa Caz Kulübü' serisi ile Avrupalı müzisyenlerle Türkiyeli meslektaşlarını buluşturmayı hedefliyor.

İşte festivalin Kültür Servisi tarafından derlenen kaçırılmaması gereken konserleri:

27 Haziran: Africa Express Presents… Damon Albarn & Suriye Ulusal Arap Müziği Orkestrası

Daha önce Gorilaz’ın “Plastic Beach” albümünde birlikte çalışan Damon Albarn ve Suriye Ulusal Arap Müziği Orkestrası’nın konser vermek için tekrar bir araya geldiklerini duyurmuştuk. Sınırlı sayıda gerçekleşecek bu konserlerden biri, Caz Festivali kapsamında İstanbul’da gerçekleşecek.

28 Haziran: Chic feat. Nile Rodgers

Disco ve funk’ın en önemli iki ismi; David Bowie, Diana Ross, Lady Gaga gibi yıldızların prodüktörü Nile Rodgers ve Chic, Türkiye’deki ilk konserlerini festival kapsamında verecekler.

12 Temmuz: Özdemir Erdoğan

Festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak olan Özdemir Erdoğan, 2014 yılından yayımladığı “Türkiye Jazz Tarihinde Işıksız Kalanlar” albümünden şarkılar ve unutulmayan besteleriyle sahnede olacak.

14 Temmuz: Kamasi Washington

Kamasi Washington, geçtiğimiz senenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hem genç bir caz soluğu olarak solo çalışmalarıyla, hem de Thundercat ve Kendrick Lamar albümlerindeki varlığıyla. Washington da İstanbul’u ilk kez ziyaret edecek.

18 Temmuz: Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White

Bir süredir turnede olan bu üç usta, ne şanslıyız ki Türkiye’yi de ziyaret edecekler. Cyrus Chestnut birçokları için çağımızın en iyi caz piyanistlerinden biri; Buster Williams daha önce Miles Davis ve Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı ve Lenny White da “füzyon cazın yaratıcılarından” olarak tanımlanıyor.

20 Temmuz: Ernest Ranglin & Friends

Jamaikalı gitarist Ernest Ranglin, reggae’nin efsane isimlerinden. 2010 yılından beri birlitke çaldığı grubu Ranglin & Friends de reggae ve ska’nın en önemli isimlerinden oluşuyor. Özellikle türün meraklılarının kaçırmaması gereken bir konser.

22 Temmuz: Laura Mvula / Jacob Collier

İngiliz şarkıcı Laura Mvula, cenetten geliyormuş gibi duyulan sesi ve saykodelikle gospel’i sentezleyen tarzıyla geçtiğimiz senelerde adından çok söz ettirdi. Konserde ona genç cazın en konuşulan isimlerinden Jacob Collier eşlik edecek.