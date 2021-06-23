23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü: Türkiye'nin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman ve Anıtkabir'le bütünleşen hikayesi

1936 yılında Ankara-Beypazarı karayolunun 86. kilometresine yapılan köprünün inşaatında aktif olarak görev aldı. Anadolu'da köprü inşa eden ilk kadın mühendis unvanını da böylece kazandı.

Ankara'da Erzurum Çeşmesi ve bazı okulların yapımında görev aldıktan sonra, Kız Köprüsü için görevliler tayin edilirken, kendisi de istekli oldu.

Sabiha Hanım'ın dönemin Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'a köprülerde çalışmak için baskı yaptığını söyleyen Naymansoy, valiliğin ise "Nasılsa geri döner, bıkar" düşüncesiyle onu Kız Köprüsü'ne gönderdiği yorumunu yapıyor.

Sabiha Hanım da röportajında köprünün baş mühendisine "Dağ başındaki şantiyede kadın mühendis olmaz" diyen Vali Tandoğan'ın, köprüde çalışmasına karşı çıktığını söylemişti.

Israrları sonucu görev ona verilince, golf pantolonunu giyip şantiyeye koşan Sabiha Hanım, kısa sürede hem köylüler hem de beraber çalıştığı işçilerin sevgisini ve saygısını kazandı.

Şantiyede işçiler ile beraber çadırlarda, tuvaletin dahi olmadığı koşullarda köprünün inşası tamamlanana dek kaldı.

Naymansoy, etraftaki köylülerin "köprüdeki kız uşağı" adını taktığı Sabiha Hanım'ın iş bırakmak isteyen işçilerin peşinden koşarak onları köprüyü bitirmeye ikna ettiğini söylüyor.

Sabiha Rıfat röportajında bu anılarını da anlatmıştı:

"Bir akşam çalışanlardan biri çadırıma girerek işçilerin gittiğini söyledi. Gecenin karanlığında arkalarından koşarak nereye gittiklerini sordum. Daha fazla para verileceğini ve kışın da bastırmak üzere olduğunu, civar köylerden birine cami yapımı için gideceklerini söylediler. Kadın olduğum halde hiçbir şeyden korkmadığımı, bundan korkmamaları gerektiğini, camiden çok köprünün önemli olduğunu söyledim."

Anıtkabir yolculuğu

Yüksek Mühendis Ekrem Demirtaş'ın ayrılması dolayısıyla açılan Kontrol Şefliği'ne o getirilmişti.

Prof. Emin Onat ve Prof. Orhan Arda'ın projesi olan Anıtkabir'in inşaatı 9 Ekim 1944'de görkemli bir temel atma töreni ile başladı ve yaklaşık 10 yıl sürdü.

Milliyet gazetesinde 1973 yılında üç gün boyunca yayımlanan yazı dizisinde Sabiha Hanım, yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlatıyordu:

"1945'te bir kış günü idi. Yollar bozuk olduğundan ancak bir at arabası ile Rasattepe'ye doğru yola çıktık. Yol çamur, hava buz gibiydi. Arazide içinde sobası bile olmayan bir rasat binası vardı. İşte burası o günden sonra şantiye binası olarak kullanılacaktı. O gün müteahhide inşaat sahasını teslim ettim. Müthiş duygulanmıştım. Geride bıraktığım uzun yılları ve yürüdüğüm yolu düşündüm. Büyük devrimciye olan borcumun ağırlığı altında eziliyordum. Bu borcun hiç değilse küçücük bir parçasını ödeyebilmek için bu ne kadar güzel bir rastlantı idi."

KAYNAK, OMER ARDA

İkinci Dünya Savaşı sürerken yabancı firmaların da güçlükler çıkarması sonucu inşaatın zaman zaman durakladığı ancak "işi sonun kadar götürmeye kararlı olduğunu" kaydeden Sabiha Hanım, şunları söylemişti:

"Dönemin cumhurbaşkanı ve başbakanı da zaman zaman Anıtkabir'e gelerek inşaatı yakından takip ediyorlardı. Yapıyı görmeye gelenlerin karşısında her seferinde ben çıkıp bilgi veriyor, gelişmeleri aktarıyordum."

Sabiha Hanım Anıtkabir'in inşaatı bitene dek kararlılıkla görevini sürdürdü.

KAYNAK, OMER ARDA

'Anıtkabir, bir ibadet gibiydi onun için'

Günseli Naymansoy, çocuğu da olmayan Sabiha Gürayman'ın "Mesleğini hayatında en önemli yere koyduğunu söylüyor.

Naymansoy, "Anıtkabir'de çalışması için seçilmesi onun için çok önemliydi. Adeta Anıtkabir'le bütünleşmişti. Bir ibadet gibiydi onun için" diyor.

Sabiha Gürayman, Anıtkabir'deki çalışmalarını Atatürk'e olan" borcunu ödemek için bir vesile" olarak görüyordu.

Yapı ve İmar İşleri Reisliği'nde Teknik Müşavirliğe getirildikten bir süre sonra kendi isteği ile emekli oldu.

KAYNAK, FENERBAHCETARIHI.ORG/ Sabiha Gürayman, Mühendis Mektebi'nde okurken voleybol takımına girdi, Fenerbahçe Voleybol Kulübü'nün tek kadın oyuncusu oldu. Fenerbahçe'nin kadınlar voleybol takımı kuruldu ve Sabiha Gürayman kaptanı seçilmişti. Ülkede başka kadın voleybol takımı olmayınca takım kapanınca, o da, erkek takımında birçok resmi maçta forma giydi.

İTÜ ile bağlarını da uzun yıllar koparmadı. Üniversitenin mezunlarının düzenlediği bir törende dönemin rektörü Prof Dr Kemal Kafalı'nın kürsüdeki konuşmasında eski mezunlara 'ağabeylerim' diye hitap etmesi üzerine, "burada ablalarınız da var" diye bağırmayı ise ihmal etmeyecekti.

'Issız yerlerde tek başına çalışırdı, korkusuzdu'

İTÜ Vakfı Yayın Yönetmeni Hatice Yazıcı, 1991 yılında mezuniyetinin 58. yılında Sabiha Hanım ile bir röportaj gerçekleştirdi.

BBC Türkçe'ye konuşan Hatice Yazıcı, İTÜ Vakfı Dergisi'nde yayımlanan bu röportaj sırasında Sabiha Hanım'ın cesaretinden çok etkilendiğini söylüyor.

"Yaşına rağmen pırıl pırıl bir hafızası vardı. Mesleğe kendini adamış yönüyle beni çok etkilemişti" diyen Hatice Yazıcı, şöyle devam ediyor:

"O küçük yaşta İTÜ'ye girme konusundaki kararlılığından çok etkilenmiştim. Issız yerlerde, köprü inşaatlarında tek başına çalışıyordu, korkusuzdu. Arkadaşlarına, İTÜ'ye çok bağlıydı."

KAYNAK, BEYHAN SUSUP/ Sabiha Gürayman, 2001'de dayısının kızı Türkan Yurdayüksel'in kızının kafe açılışında

Sabiha Hanım, İTÜ'den sınıf arkadaşı olan eşi Remzi Gürayman'ı kaybettikten sonra bir süre İzmir'de yeğeni Beyhan Susup'un yanında yaşadı.

2003 yılında 93 yaşında iken hayatını kaybeden Sabiha Hanım'ın, bir bavul dolusu Anıtkabir'e ait fotoğraf, belge ve anı bıraktığını belirten Naymansoy, şöyle devam ediyor: