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Yaşam

23 askere Koronavirüs karantinası

Askerlerin durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı

19 Eylül 2020 22:05

Afyonkarahisar'da, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 2 er ile onlarla temaslı olan 20 er ve 1 astsubay öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

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