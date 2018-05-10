"23. Altın Objektif Ödülleri" sahiplerini buldu

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri, önceki akşam CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da sahiplerini buldu.

Demirören Medya Grubu’nda yer alan Hürriyet, Kanal D ve CNN türk, toplamda 13 ödül aldı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök ve oyuncu, yönetmen Gülse Birsel “Basın Meslek Onur Ödülü” kazanırken, Ahmet Hakan, “En iyi erkek haber spikeri” ödülüne layık görüldü. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, “En iyi drama dizisi oyuncusu” ödülünü kazandı

Kelebek yazarlarından Cengiz Semercioğlu ve Barbaros Tapan “En İyi Röportaj” dalında ödül kazandı. Sayit Durmaz “İlk kez el ele (Furkan Andıç-Dilan Çiçek Deniz) haberiyle “Haber” dalında ödül almaya hak kazandı. Behlül Aydın da aynı ödüle “İdo’nun Yeni Aşkı” haberiyle layık görüldü. Gecede “En iyi magazin” programı “Magazin D” seçildi. Program çalışanı Abdullah Burak da “görüntü” dalında ödül kazandı. CNN Türk’te ekrana gelen Güven İslamoğlu’nun sunduğu “Seyirci Kalmayın” programı da jüri özel ödülü aldı.



Ertuğrul Özkök, “Basın Meslek Onur Ödülü”nün sahibi oldu.



Gülse Birsel imzalı “Aile Arasında”, “En iyi film” seçildi.

Ahmet Hakan, “En iyi erkek haber spikeri” ödülünü Reşat Balcıoğlu’ndan aldı.

Gecede “Vatanım Sensin” dizisindeki “Azize” rolüyle “En iyi drama kadın oyuncu” ödülünü alan Bergüzar Korel ödül konuşmasıyla büyük alkış aldı. Korel, “Bu ödüle beni layık gören herkese teşekkür ediyorum. Vatanım Sensin’de bir milletin fedakarlığını anlattık. Azize, benim için aydınlık bir Cumhuriyet kadını ve ben de bu ödülünü Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık kadınları için alıyorum” dedi.





Yılın en iyi drama erkek oyuncusu ödülünü alan Halit Ergenç, “Canla başla bu ülkenin huzuru için çalışan herkes için alıyorum” dedi.





Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in sunduğu “Duymayan Kalmasın” ‘en iyi magazin-tartışma programı’ ödülünü aldı.





Seda Bakan, “Arif V 2016” filmindeki performansıyla sinema dalında “En iyi kadın oyuncu” ödülüne layık görüldü.



Serkan Keskin, tiyatro dalında “En iyi erkek oyuncu” seçildi.



Ebru Yaşar, “Arabesk Fantezi” dalında “En iyi kadın yorumcu” ödülü aldı. Yaşar, “Kariyerimde aldığım ödüllerin sayısını unuttuğum bir yıl yaşıyorum desem yalan olmaz. Bu da ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en güzel göstergesi olsa gerek.”





“Yılın dijital platform dizisi” seçilen “Fi”nin ödülünü yapımcı Kerem Çatay ve başrol oyuncularından Berrak Tüzünataç aldı.



MGD Özel Ödülü’nün sahibi olan Orhan Gencebay, törene Sevim Emre ile katıldı.





“Yılın albümü” ödülünü alan Tarkan, konser maratonu nedeniyle katılamadığı Altın Objektif gecesine videoyla bağlandı. Tarkan, en iyi albüm ödülü için Magazin Gazetecileri Derneği’ne teşekkür ettikten sonra öpücüklerini yolladı.



Gökhan Kimsesizcan, “En iyi kadın haber spikeri” ödülünü Buket Aydın’a verdi.



“En iyi aksiyon dizisi” ödülünün sahibi olan “Söz”ün oyuncuları kırmızı halıda poz verdi.





Erkan Kolçak Köstendil ve Aras Bulut İynemli, “Yılın erkek oyuncusu” ödülünü aldı



“En iyi alternatif kadın yorumcu” ödülünü alan Ceylan Ertem, yaptığı konuşmada “Bu ödülü magazin gazetecilerinden alıyorum ama sadece magazincilere değil tüm gazetecilere teşekkür ediyorum ve gazetecilerin hapislerde çürümemesini diliyorum” dedi.

“En iyi arabesk fantezi erkek yorumcusu” ödülünü kazanan Serkan Kaya, geceye şarkılarıyla renk kattı.



“En iyi arabesk fantezi erkek yorumcusu” ödülünü kazanan Serkan Kaya, geceye şarkılarıyla renk kattı.



İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Doğa Rutkay, törene eşi Kerimcan Kamal ile birlikte katıldı.



Bloomberg HT ekranındaki “Her Şey Bu Masada”yla “en iyi kadın sunucu” ödülünü alan Doğa Rutkay, “17 yaşından beri beni hiç kırmayan magazin gazetecilerine teşekkür ediyorum” dedi.

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Doğa Rutkay, törene eşi Kerimcan Kamal ile birlikte katıldı. Bloomberg HT ekranındaki “Her Şey Bu Masada”yla “en iyi kadın sunucu” ödülünü alan Doğa Rutkay, “17 yaşından beri beni hiç kırmayan magazin gazetecilerine teşekkür ediyorum” dedi.