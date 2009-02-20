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228 milyon kişi izledi

Kapadokya'nın da tanıtıldığı Amerikan "Sports Illustrated" Dergisi’nin "Swimsuit" (Mayolar) eki tıklanma rekoru kırıyor.

20 Şubat 2009 02:00

Kapadokya'nın da tanıtıldığı Amerikan "Sports Illustrated" Dergisi’nin "Swimsuit" (Mayolar) eki tıklanma rekoru kırıyor.

Mankenlerin yeni sezon mayo ve bikinilerini tanıttığı bu özel sayının çekimlerinin bir bölümü, New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği’nin girişimleriyle Kapadokya’da yapılmıştı. Ataşelikten yapılan açıklamaya göre, derginin Şubat 2009 tarihli sayısında, Türkiye’ye 14 sayfalık yer ayrıldı. Ayrıca Kapadokya’yı tanıtıcı bir makaleye de yer verildi. Derginin web sayfasında ise Türkiye’de yapılan çekimlerle ilgili videolar ve fotoğraflar da bulunuyor. Derginin web sitesi, açıldığı ilk 10 gün içinde 228 milyon kişi tarafından ziyaret edildi ve ABD’de futbol final maçı "superbowl"dan sonra en fazla yankı uyandıran medya olayı olarak değerlendirildi. New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hasan Zöngür, son yıllarda ABD basınında Türkiye turizmi ile ilgili olumlu haberlerin sevindirici biçimde arttığını, ABD medyasında Türkiye’nin görünürlüğünün artması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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