T24 LogoT24 Logo
Gündem

2200 polis ve yüzlerce asker, kente girişe izin verdi, Maraş katliamı için cemevinde anma yapıldı

Yüzlerce kişinin geldiği Kahramanmaraş'ta 100 kişilik gruba izin verildi

21 Aralık 2014 20:24

Kahramanmaraş'ta, resmi kayıtlara göre 103 kişinin can verdiği Maraş katliamının yıldönümü nedeniyle yapılacak anma etkinliğine akşam saatlerinde kısmi izin verildi. Sabah saatlerinden itibaren otoyol girişinde kente girişlerine izin verilmeyen kalabalığa akşam saatlerinde Narlı Mahallesi'ndeki cemevinde anma etkinliği yapma izni çıktı.

Ellerinde pankartlarla slogan atan 100 kişilik kalabalık, Adıyaman, Diyarbakır ve Gaziantep’ten de takviye gelen jandarma ve polisler tarafından Gaziantep karayolu Narlı kavşağında durdurularak dönmeleri istendi. Ancak uyarılara rağmen dönmeyen gruplar, karayolunda beklemeye başladı.

Bazı kişilerin jandarma barikatı ve TOMA’ların önünde oturma eylemi yaptığı kalabalık, olay yerine Pazarcık Kaymakamı Mehmet Boztepe ve İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Doğan ile bir süre görüştü.

 

Kalabalığa izin verildi, ölenler Narlı’da anıldı

 

Sabah saatlerinden itibaren otoyol girişinde kente girişlerine izin verilmeyen kalabalık, akşam saatlerinde Gaziantep’ten gelen yolu trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, telefonla Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i arayıp görüştükten sonra kalabalığın Narlı Mahallesi’ndeki cemevinde toplanmasına izin verildi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, HDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ve Alevi derneklerinin başkanlarının da aralarında bulunduğu kalabalık, araçlarla geldikleri cemevi önünde Maraş katliamında ölenler için saygı duruşunda bulundu. Buradaki anmada konuşan milletvekilleri ve dernek başkanları, katliamı kınadıklarını söyledi. Daha sonra bir Alevi dedesi tarafından Gülbenk okundu ve kalabalık cemevinde yemek yedi.

HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de Maraş olaylarının bir kez daha lanetlediğini belirterek, artık Türkiye’nin katliamlarla anılmaması gerektiğini ifade etti. Geçmişle yüzleşilerek yeni bir başlangıç yapılması gerektiğine işaret eden Tuncel, “Her sakladığımızda, her gizlediğimizde, her yasakladığımızda, yeni olaylara yeni sorunlara neden oluyor. Burada geçmişle yüzleşmek için olanak sağlamasını beklerdik. Biliyorsunuz AKP Hükümeti sürekli Alevi açılımından bahsediliyor. Açılım dediğiniz şey geçmişle yüzleşmek ve yeniden bir başlangıç yapmaktır. Ne yazık ki bunlar olmadı” ifadesini kullandı.

 

2200 polis görev yaptı

 

Bu arada alınan güvenlik önlemleri kapsamında kentte 2 bin 200 polisin görev yaptığı, 10 noktada güvenlik önlemi alındığı ve bir polis helikopterinin gün boyunca kentin üzerinde devriye uçuşu yaptığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

kahramanmaraşmaraşmaraş katliamıanmanarlıhaber

İlgili Haberler

Irkçı çevreler, 150 Alevi'nin öldürüldüğü Maraş Katliamı'nın yıldönümünü kutlayacak!

Maraş'ta 19 -26 Aralık'ta yaşanan ve 150 Alevi vatandaşın öldürüldüğü katliamın yıldönümünde kent merkezinde bazı bölgelere kutlama afişleri asıldı

Kahramanmaraş'ta yoğun güvenlik önlemi: Araçlar aranıyor, gösteri yasak

'Maraş Olayları'nı 36'ncı yıldönümü nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24