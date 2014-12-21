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Kahramanmaraş'ta yoğun güvenlik önlemi: Araçlar aranıyor, gösteri yasak

'Maraş Olayları'nı 36'ncı yıldönümü nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı

21 Aralık 2014 13:30

Kahramanmaraş’ta, “Maraş Olayları”nın 36’ncı yıldönümü nedeniyle olası eylem ve gerginliğe karşı güvenlik güçleri tarafından yoğun önlemleri aldı.

Kentte 1978 yılında 19-26 Aralık tarihleri arasında çıkan ve resmi kayıtlara göre 103 kişinin öldüğü ’Maraş Olayları’nın 36’ncı yıldönümünde yapılacak her türlü basın açıklaması, eylem ve yürüyüş valilik tarafından yasaklandı. Olası izinsiz gösteri ve gerginlik görülmemesi için kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Anma etkinliğinin yapılması planlanan ancak valilik tarafından yasaklanan TCDD Gar alanı ile Erenler Derneği çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kentin Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri karayollarında da polis ve jandarmalar tarafından geniş güvenlik önlemi aldı. Kahramanmaraş’a çevre illerden gelecek gruplara yönelik kentin giriş noktalarında zırhlı araçlarla birçok uygulama noktası oluşturuldu. Denetim noktasına gelen yabancı plakalı ve toplu taşıma araçlarını durduran güvenlik güçleri, aradığı araçlarda bulunanları kimlik kontrolünden geçirdikten sonra yola devam etmelerine izin verdi.

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