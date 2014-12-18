Irkçı çevreler, 150 Alevi'nin öldürüldüğü Maraş Katliamı'nın yıldönümünü kutlayacak!

Maraş Katliamı'nın yıldönümüne girilirken, kent merkezinde katliamın yıldönümünde 'kutlama için' katliamın yaşandığı mahalleye yürüyüş çağrısı yapılan afişler asıldı.

DİHA'nın haberine göre, ırkçı grupların devlet desteği ile 19-26 Aralık 1978'de Maraş'ta Alevilere yönelik gerçekleştirdiği katliam 36'ncı yılını geride bırakırken, demokratik kurum ve kuruluşlarda katliamın faillerinin ortaya çıkarılması ve katliama tepkilerini dile getirmek amacıyla alanlara inmeye hazırlanıyor.

Bunun yanında ırkçı grupların provokasyonları da aralıksız bir şekilde devam ediyor.



Maraş'ın kent merkezinde kim tarafından asıldığı belli olmayan afişlerde, katliamın gerçekleştirildiği mahallelerin başında gelen Yörük Selim Mahallesi'ne yürüyüş çağrısı '19 Aralık'ın yıldönümünü Yörük Selim Mahallesi'ne yürüyerek kutluyoruz' şeklinde yapılırken, hazırlanan afişlerdeki "Türk ırkı sağolsun" yazıları dikkat çekiyor.