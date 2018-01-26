22 yıllık eşinden boşandı, arabasını balonlarla süsleyip lokma dağıttı

22 yıllık eşinden ayrılan 42 yaşındaki Ümmü Çakır, 3 yıl süren boşanma sürecinin sona ermesinden sonra medeni durumunun değişmesini arabasını balonlarla süsleyerek ve tanıdıklarına lokma dağıtarak kutladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Çakır, aldatıldığı gerekçesiyle dava açtığı eşinden 3 yıl sonra boşanmasını ilginç bir şekilde kutladı. Kiraladığı otomobilin arka ve ön tarafına, 'Boşandım. Çok mutluyum. Kurtuldum' yazarak ilçede tur atan Çakır, mahallede komşuları, kahvelerde oturanlar ve esnafa lokma dağıttı.

Gece de evinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlama yapan Çakır, boşandığı için dünyanın en mutlu insanı olduğunu belirterek, "22 yıl önce severek evlendik. Ancak 3 yıldır bugünü bekliyordum. Mahkemenin verdiği karar çok sevindim. Davayı kazandım. Kahvelerde, mahalledeki komşularıma ve esnafa lokum dağıttım. Ayrıca bir otomobil kiralayıp süsleyip şehir turu attım. Çok sevinçliyim. Akşam da arkadaşlarımla birlikte parti yaptım" dedi.