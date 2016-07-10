22 yıldır tutuklu olan Çomak'tan Bekir Bozdağ'a: Gerçek tanıklar dinlenirse suçsuzluğum ortaya çıkacaktır!

22 yıldır cezaevinde olan şair İlhan Sami Çomak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yazdığı mektupta "Bana, olmayan olaylardan dolayı ceza verilmiş durumda. Mahkeme bunun farkında ama aksi ortaya çıkarsa ''tutarlılık'tan taviz verilmiş olacak"dedi.

22 yıldır cezaevinde olan şair İlhan Sami Çomak, çarşamba günü görülecek duruşması öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a mektup yazdı.

Çomak, bianet'te yayımlanan mektubunda İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren yargılamanın adil olmadığını belirterek şöyle dedi:

“Başlangıçta heyetin isteksizliğini görünce bugün itibariyle iyimser bir değerlendirme olduğuna kanaat getirdiğim, yeniden değil, tekrar yargılama yaptığı fikrine ulaşmıştık. Ne ki tekrar yargılamaya dahi başvurmadan sadece aleyhime olabilecek tanıkları dinlemek çabasında olup işkenceyle imzalatılan gözaltı tutanaklarını esas aldığını görünce yapılanın özet, daha bilinir ifadeyle bir nevi fast food yargılama olduğunu gördük.

Dikkat çeken önemli noktalardan biri de yargılamanın şu ana kadar esas olarak daha önceleri beraat ettiğim iddialar üzerinde odaklanıyor olmasıdır. Ceza almama temel oluşturan iddialara ilişkin hiçbir sağlıklı muhakeme yok ortada. Suçsuzluğumu gösteren deliller ise dikkate bile alınmamakta... Bu konuların aydınlanması için avukatlarımın çabası mahkeme heyeti tarafından bloke ediliyor. İstediğimiz tanıklar dinlenmiyor, yazışmalar yapılmıyor.

Kanımca bunun açık ve tek bir sebebi var: Delilsizlik. DGM'nin gerekçeli kararında bile ceza almama yol açan iddialara dair açık şekilde herhangi bir delil olmadığı vurgulanıyor. Buna rağmen, sadece işkenceyle imzalatılan ifadeler esas alınarak hüküm kurulma yoluna gidilmiş. 22 yıl önce olmayan deliller, elbette bugün de olamaz! İş böyle olunca heyet, muhakeme yaptığının görülmesi açısından beraat ettiğim iddialara eğilmekte, bu şekilde zevahiri kurtarma cehdine girmektedir. İstediğimiz tanıkların dinlenmesi, yazışmaların yapılması halinde suçsuzluğum ortaya çıkacaktır. Zira bana, olmayan olaylardan dolayı ceza verilmiş durumda. Mahkeme bunun farkında ama aksi ortaya çıkarsa ''tutarlılık''tan taviz verilmiş olacak!”

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