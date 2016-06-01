22 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak yine tahliye edilmedi!

Hakkındaki hüküm bozulmasına rağmen 22 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak davasına devam edildi. Mahkeme işkenceci polislerin dinlenmesi talebi ile bir sonraki duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nde okurken 21 yaşında 'Örgüt adına orman yakma' ve 'Bölücü faaliyette bulunma' iddiasıyla tutuklanan ve 22 yıldır cezaevinde tutulan İlhan Çomak, yeniden yargılama hakkı kapsamında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya 22 yıldır tutuklu bulunan İlhan Çomak, ailesi ve avukatlarının yanı sıra HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Hişyar Özsoy, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş ve Sanatçı Ferhat Tunç da seyirci olarak katıldı.

İfadeler baskı altında alındı

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, 12 Nisan'da görülen bir önceki duruşmada mahkeme, tanık Feyzullah Çomak'ın ve Diyarbakır Cezaevinde hükümlü bulunan Reyhan Çomak'ın SEGBİS yoluyla dinlenmesine karar vermişti. Bugün görülen duruşmada dinlenen her iki tanık da 22 yıl önce verdikleri ifadenin baskı altında alındığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen Çomak'ın dayısı Feyzullah Çomak, "Dönemin şartlarında baskı altında ifade vermiştim. Dayısı olduğum için zaman zaman yanıma gelirdi. Öğrenci olduğu için harçlık verirdim ancak zoraki bir para vermedim" dedi. Mahkeme heyetinin yargılama aşamasında da mı baskı altında ifade verdiğini sorması üzerine Feyzullah Çomak, o dönem bypass geçirdiğini ve birçok şeyi hatırlamadığını ifade etti.

İkinci tanık olarak dinlenen kişi ise Çomak'ın ablası Reyhan Çomak oldu. Reyhan Çomak, tercüman vasıtasıyla ifade vermek istedi. Ancak öncesinde böyle bir talep olmaması ve sanık avukatlarının Türkçe ifade vermesinde bir sakıncası olmadığını söylemesi üzerine Türkçe yaptı. İfadeleri okunan Reyhan Çomak, soruşturma ifadesinde verdiği ifadeleri aradan geçen 22 yıl dolayısıyla hatırlamasının mümkün olmadığını söyledi. Reyhan Çomak, "O dönemde bana işkence yaparak kendi aleyhime ifade vermem için baskı yapan polisler sonradan Manisa davasının failleri çıktılar. Kendi aleyhimde bile ifadeler imzalatılmış olabilir. İlhan'ın o dönem örgüt adına faaliyette bulunduğuna dair bilgim yoktu" diye konuştu.

Avukatlar reddi hâkim talep etti

Tanıkların ardından konuşan avukat Several Balıkaya, işkenceci polislerden 'Kod 54' olarak bilinen Yüksel Ateşoğlu'nun tanık olarak dinlenmemesini talep etti. Balıkaya, "Müvekkil yeniden yargılama talebiyle karşınıza çıktığı için yargılanıyor ancak iki duruşmadır müvekkil aleyhine bütün sorular soruldu. Orman yakma suçundan beraat ettiği halde bu yargılamayla yeniden ceza mı alacak bunu merak ediyoruz. Yüksel Ateşoğlu avukat arkadaşıma işkence etti ve 3 ay elini kullanamadı. Böyle bir işkenceci polisin aldığı ifadelerden bahsediyorsunuz. Yeniden yargılamanın peşine düşmemizin sebebi çelişkili delillerin dosyadan çıkarılmasıydı. Geldiğimiz süreçte ise beraat ettiği suçlamalarla ilgili İlhan hakkında deliller toplanıyor" dedi.

Balıkaya'nın ardından konuşan avukat Fırat Aydınkaya mahkeme heyetinin reddini talep etti. Aydınkaya, "Kirli bezle temizlik yapamazsınız işkenceci polislerle İlhan'ın yargılamasını yapamazsınız. Yeniden yargılamanın ışığı bu dosyaya vurmadı. İlhan'ın aleyhine olacak çerçeveler ve yönlendirmelerle yargılama yapıyorsunuz" şeklide konuştu. Adil yargılamanın çerçevesini yeniden yargılamada kurmak istediklerini söyleyen Aydıkaya, heyetin ısrarla İlhan'ı hükümlü olarak tutmaya gayret ettiğini söyledi. Aydınkaya savunmasını şöyle sürdürdü: "28 Şubat'ta askerler hâkimler tarafından brife ediliyordu. Bu dava tam da o 28 Şubat hukukunun hala devam ettiği bir dava. Salih Mirzabeyoğlu, Aziz Yıldırım ve eski paşalarla yapılan yargılama ve yeniden yargılamalarla ne farkı var müvekkilimin? Müvekkile açıkça ayrımcılık yapıldığı için de red talebinde bulunuyoruz. Adil, tarafsız ve bağımsız yargılama yapmadığınızı düşünüyor ve İlhan'ı tahliye etseniz bile reddi hâkim talebinde bulunuyoruz."

Son olarak konuşan Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden Hüseyin Boğatekin de Çomak davasıyla ilgili Yargıtay ve AİHM kararlarından örneklerle savunma yaptı. Kararını açıklayan mahkeme reddi hâkim talebini reddederek işkenceci polislerin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 13 Temmuz'da görülecek.

Ne olmuştu?

Çomak hakkında dönemin İstanbul 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi PKK üyeliği suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ardından Çomak hakkında AİHM'de adil yargılama yapılmadığına yönelik karar verdi ancak mahkeme yeniden yargılama talebini 2 kez reddetti, 3'üncü başvuruda kabul etti. Bu süre zarfında Çomak'ın yeniden yargılamasına 6 yılda geçilebildi. Bu süre zarfında infaz durdurma ve tahliye talepleri reddedildi.