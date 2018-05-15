22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 22. kez verilen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri", Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanat ve iş dünyasından birçok ismin bir araya geldiği törende, 2017-2018 tiyatro sezonundaki performansları ve Türk tiyatrosuna verdikleri emekleriyle öne çıkan isimlere toplam 15 dalda ödül verildi.

Ece Dizdar ve Engin Hepileri'nin sunuculuğunu üstlendiği törende, "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü"nün bu seneki sahibi "Yuva" isimli oyunuyla, Sami Berat Marçalı oldu.

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen "Haldun Dormen Özel Ödülü"nü ise bu yıl "Bir Baba Hamlet" isimli oyun aldı.

Tiyatronun gelişimine destek vermiş iş ve sanat dünyasından önemli kişilere verilen "Yapı Kredi Özel Ödülü"ne ise oyuncu Tijen Par layık görüldü.

"Yılın En Başarılı Oyunu" ödülü İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Romeo ve Juliet", "Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülü "Bir Baba Hamlet" oyunundaki yönetimiyle Emrah Eren, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü Özlem Zeynep Dinsel, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü Murat Akkoyunlu'nun oldu.

Oyuncu Yücel Erten, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü"ne değer görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, 22 yıldır kesintisiz devam eden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin Türkiye'nin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'nin ismini yaşatmak amacıyla verildiğini belirtti.

Tangün, jüri üyeleri ile bu sezon 188 yeni oyun izlediklerini hatırlatarak, "Birbirinden yetenekli oyuncularımızın çok değerli performanslarına tanık olduk. Hepimiz için oldukça zorlu bir değerlendirme süreci olmasına karşın tiyatromuzun yükselişini görmek büyük bir mutluluk oldu. Tiyatromuzun bu dinamik, üretken ve büyüyen yapısıyla kendini sürekli yenilediğini görmek bizleri umutlandırıyor" ifadesini kullandı.