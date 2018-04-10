22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde 2017-2018 sezonu adayları belli oldu. Bu yıl 22. kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. 9 Nisan 2018 Pazartesi akşamı gerçekleştirilen basın toplantısında Özel Ödül sahipleri de ilan edildi.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nün Yücel Erten’e, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün ise Yuva isimli oyunuyla Sami Berat Marçalı’ya verilmesini kararlaştırdı. Haldun Dormen Özel Ödülü’nü Bir Baba Hamlet oyunu kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nü Tijen Par aldı.

Toplam 11 ana, 4 özel kategoride verilecek 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri 14 Mayıs 2018’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Törende bu yıldan itibaren her sene bir kadın ve bir erkek tiyatro sanatçısı sunuculuk yapacak. Bu bağlamda 14 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri töreninin sunuculuğunu oyuncular Ece Dizdar ve Engin Hepileri üstlenecek.

“Tiyatromuzu omuzlarında ileriye taşıyan tüm tiyatro emekçilerine teşekkürler”

Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün basın toplantısında yaptığı konuşmada Türk tiyatrosunun kendini sürekli yenileyen yapısıyla geleceğe her zamankinden daha sağlam ve güvenle baktığını ifade etti. Tangün “Sezon içerisinde son derece titiz oyunlar, seyirciyi doyuran, kalbimizi titreten performanslar izleme şansı bulduk. Tiyatromuzu omuzlarında ileriye taşıyan tüm tiyatro emekçilerine Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Seyircilerimiz esirgemedikleri ilgileri ve çoşkulu alkışlarıyla camiamıza yine güç verdi. Sahnelerde yine yepyeni yeteneklerin doğuşunu izleme şansı yakaladık. Bu bizi her defasında geleceğe daha da umutla bakmak için yüreklendiriyor. Tiyatromuzun bu dinamik, üretken, büyüyen yapısıyla kendini sürekli yenilediğine tanık olmak bizlere büyük umutlar veriyor. Öte yandan tiyatro sanatının ve sanatçısının kutlandığı bu özel gecenin böylesine köklü ve prestijli bir hale gelmesini sağlayan dev bir kurum var arka tarafta. Yapı Kredi, tam 22 yıldır kesintisiz olarak, Afife Tiyatro Ödülleri’ni destekliyor. Bu, zannederim ülkemizde bir kurum tarafından bir sanat dalına verilen en uzun soluklu destektir. Sağladıkları sonsuz destekten dolayı Yapı Kredi’ye ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu’na şükranlarımızı sunmak isterim. Tiyatromuz böyle güçlü kurumların da arkamızda var olmasıyla büyüyecek” dedi.

İşte adaylar

Afife Jale Ödülleri jürisi

Prof. Dr. Merih Tangün (Jüri Başkanı) –Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanı, Dublaj Sanatçısı, Yazar

Aslı Aybars – Tiyatro Oyuncusu, Eğitmen

Aslıhan Evrensel – Dramaturg, Yönetmen, Eğitmen ve Çevirmen

Ayşe Demirel – Tiyatro Oyuncusu

Op. Dr. Aytun Aktan - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Boğos Çalgıcıoğlu – Osmanlı – Ermeni Tiyatrosu Araştırmacısı, Tiyatro Oyuncusu ve Yönetmen

Candan Sabuncu - Tiyatro Oyuncusu

Çiçek Dilligil - Tiyatro Oyuncusu, Eğitmen, Yönetmen ve Actor Studio Genel Sanat Yönetmeni

Demet Taner – Sinema - TV Phd. D.Sanatta Yeterlilik / Doktora

Deniz Gökçer – Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu, Eğitmen

Deniz Yüce Başarır – HEP Kitap Genel Yayın Yönetmeni, Seslendirme Sanatçısı, Televizyon Programcısı, Yayıncı

Ebru Soyuerden – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi, Tiyatro Oyuncusu

Engin Uludağ – İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Yeditepe Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümleri Öğretim Görevlisi, Şehir Tiyatroları Rejisör

Prof. Dr. Esin Küntay – Hukukçu ve Sosyolog, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Fidan Tek Koşar – Tiyatro Oyuncusu

Hakan Silahsızoğlu – Tiyatro Oyuncusu, Çevirmen ve Yapımcı

Dr. Leman Yılmaz – İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü

Levent Tülek – Tiyatro Oyuncusu, Senarist, Yazar

Doç. Dr. Melih Korukçu - İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü Öğretim Üyesi, Dramaturg

Nergis Çorakçı – Tiyatro Oyuncusu

Neslihan Yeldan - Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu, Eğitmen

Nilgün Kasapbaşoğlu - Tiyatro ve Dizi Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı

Ozan Ömer Akgül – Akademisyen, Oyun Yazarı, Dramaturg

Özkan Aksu – Tiyatro Oyuncusu, Drama ve Diksiyon Eğitmeni

Özlem Bahar Öç – Sanat Tarihçisi, Amatör Tiyatro Oyuncusu, Çevirmen

Rozet Hubeş - Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu, Eğitmen

Selçuk Borak – Tiyatro Oyuncusu

Serap Eyüboğlu – İstanbul Devlet Tiyatrosu Oyuncusu, Eğitmen, Yönetmen

Sercan Gidişoğlu – Tiyatro - Seslendirme Oyuncusu ve Akademisyen

Serpil Tezcan – Devlet Tiyatrosu Dekoratörü ve Kostüm Tasarımcısı

Sündüz Haşar - Dramaturg, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü Öğretim Görevlisi

Şenay Saçbüker - Tiyatro Oyuncusu, Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Tevfik Bilgen - İş Adamı, DEİK Türk - Yunan İş Konseyi Başkanı