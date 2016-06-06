22. Ulusal İFSAK Kısa Film Festivali bugün başlıyor. 11 Haziran’a kadar sürecek festivalin gösterimleri İstanbul, Beyoğlu'nda, Goethe Institut'de gerçekleştirilecek.

Tüm film gösterimleri ve etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalin programında Belmin Söylemez'in kurmaca, deneysel kısa filmleriyle birlikte belgesel filmlerinden oluşan bir seçki yer alıyor.

Gösterim programı, filmleriyle İFSAK da dahil ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül kazanan Söylemez’in sinemasını yakından tanımak, filmografisinin gelişimini görmek isteyenlere bir fırsat sunuyor.

6 Haziran'da tüm gün sürecek program “Uyku Hali” ile başlayacak. Programda sanatçının farklı dönemlerinden 10 filme yer verilecek. Programın son filmi olarak Belmin Söylemez’in ustası Bilge Olgaç’ın anısına hazırladığı kısa belgesel “Bilge ve Öğrencisi: Bir Reji Asistanının Günlüğü” gösterilecek.

Seçkiler, toplu gösterimler

Bir diğer seçki ise Türkiye'de belgesel sinemanın gelişmesinde önemli rol oynayan Hasan Özgen'in belgesel filmlerinden oluşuyor.

Ayrıca yazar ve belgeselci Ümit Kıvanç'ın belgesel filmlerinin toplu gösterimi de festivalde gösterilecek.

Gösterilecek filmler arasında Hisar Kısa Film Seçkisi ve Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali Kısa Film Yarışması’ndan seçilmiş filmler de bulunuyor.

Sinema Emek Ödülleri

Festivalin iki yıldır verdiği Sinema Emek Ödülü bu yıl sinema eleştirmeni Sevin Okyay ve sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo'ya verilecek.

36. İFSAK Kısa Film Yarışması'nda ön elemeyi geçen filmlerin gösteriminin yanısıra yönetmen Rıza Kıraç'ın moderatörlüğünü yapacağı Hasan Özgen, Ümit Kıvanç, Zeynep Ünal söyleşileri de izlenebilir.

İFSAK Ulusal Kısa Film Festivali'nde finale kalan ve ödül alan filmlerin gösterimi ise 17-18 Haziran 2016 tarihleri arasında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Festival programına buradan ulaşabilirsiniz