22. Ulusal İFSAK Kısa Film Festivali, 6 Haziran'da başlıyor

Uzun yıllardır Türk Sinemasının değerli filmlerine yer veren, 22. Ulusal İFSAK Kısa Film Festivali, 6-11 Haziran 2016 tarihleri arasına Goethe Institut’te gerçekleşecek. İzleyiciler ücretsiz olarak festival kapsamında gösterime girecek tüm filmleri izleyebilecek ve düzenlenecek etkinliklere katılabilecek.

Filmloverss'ta yer alan habere göre, 1978 yılında başlaya, bugüne kadar Türk Sinemasının değerli yönetmenlerinin birbirinden güzel eserlerine yer veren, Türkiye’nin en eski kısa film yarışması İFSAK Ulusal Kısa Film Yarışması, başladığı günden bugüne gelene kadar ülkemizdeki birçok kısa film etkinliğine örnek olmuş, önemli sinemacıların ilk filmlerinin gösterimine olanak sağlamıştır. Bu yıl Haziran ayında 22.si düzenlenecek olan İFSAK Ulusal Kısa Film Festivali’nde Belmin Söylemez‘in deneysel kısa filmlerinin ve belgesel filmlerinden oluşan seçkinin yanı sıra, Türkiye’de belgesel sinemasının gelişmesinde önemli rol sahibi olan Hasan Özgen‘in belgesellerinden oluşan bir seçkiye ve edebi eserleri ve politik yazılarıyla tanıdığımız Ümit Kıvanç‘ın belgesel filmlerinin toplu gösterimine yer verilecek.

İki yıldır sahiplerini bulan Sinema Emek Ödülü ise bu yıl önemli sinema eleştirmenlerinden biri olanSevin Okyay ve sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo‘ya verilecek. Festival bu yıl Hisar Kısa Film Seçkisi ve Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali Kısa Film Yarışması’ndan yapılan seçkiyle izleyicileri buluşturacak. Ulusal İFSAK Kısa Film Yarışması’nda ön elemeyi geçen filmler Beyoğlu’nda Goethe Institut’ta sinemaseverlerle buluşurken, finale kalan ve ödül alan filmlerin gösterimi ise 17-18 Haziran tarihlerinde Barış Manço Kültür Merkezi’nde gösterilecek.