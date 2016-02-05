22 senelik antika cep telefonu koleksiyonu 200 bin TL'ye alıcı bekliyor

Online bir alışveriş sitesinde yer alan 22 senelik sahibinden satılık 500 adet çalışır vaziyette antika cep telefonu koleksiyonu 200 bin liradan alıcı bekliyor.

Hürriyet'ten Zeynep Güçlücan'ın haberine göre, online bir alışveriş sitesinde yer alan sahibinden satılık antika cep telefonu koleksiyonu ilanı çok büyük ilgi gördü. 22 senelik 500 adet cep telefonunun yer aldığı koleksiyonun içerisinde pek çok markanın cihazı ve çeşitli modelleri bulunuyor. Üstelik hepsinin şarj aleti bulunuyor ve çalışır vaziyette... İstenilen fiyat ise 200 bin TL...

Eyüp Uğur 42 yaşında evli 2 çocuk babası. Özel bir şirkette çalışıyor. Online bir alışveriş sitesine verdiği ilan bir anda ilgi odağı oldu. 22 senede biriktirdiği 500 adet cep telefonu koleksiyonunu satışa çıkardı. İstediği ücret ise 200 bin TL.

Apple, BenQ Siemens, BlackBerry, General Mobile, HP, HTC, LG, Motorola, Nokia, Panasonic, Philips, Samsung, Sony Ericsson ve Toshiba gibi markaların telefonlarından oluşan 500 parçalık koleksiyona alıcı çok fazla ancak henüz 200 bin TL veren yok. En yüksek fiyat veren 140 bin TL.

Eyüp Uğur'a bu koleksiyonu nasıl biriktirmeye başladığını sorduğumuzda, arkadaşıyla bir iddia üzerine telefon biriktirmeye başladığını ve sonra işin çığrından çıktığını söyledi.

200 bin TL'lik fiyatla satılığa çıkan 500 adetlik cep telefonu koleksiyonunun hikayesini sahibi Eyüp Uğur anlattı:

Bütün çevrem yardım etti

'İstanbul Şişli'de yaşıyorum. 22 senedir antika telefon topluyorum ve biriktiriyorum. Bu koleksiyonum için senelerdir çevremdeki arkadaş ve akrabalarım hep destek oldu, yardımcı oldular.

Arkadaşımla iddia sonucu başladım

Bu antika merakım arkadaşımla bir iddia sonucu başladı. Eski bir telefonu 'Sen bulursun' 'ben bulurum' iddiası üzerine o telefonu buldum. Önce başka bir rengini sonra diğer bir rengini buldum. Ondan sonra ise iş çığrından çıktı ve devamı geldi.

Telefonlarımın hepsi çalışır vaziyette, çoğunun kutusu bile var. Şarj aletleri de tam.

En çok veren 140 bin TL



Henüz istediğim 200 bin TL'yi veren yok. En fazla 140 bin TL veren oldu, o da bir telefoncu. Ama 200 bin TL'den aşağı satmayı düşünmüyorum. Telefoncular mağazalarına dekor yapmak için istiyorlar ama satmıyorum.

Site yöneticileri fiyatı yükseltti





İlan verdiğim sitede bile en yüksek satış rakamı 150 bin liraydı. Ama ilanım site yöneticilerinin de dikkatini çekti ve sistemsel değişiklikle rakamı 200 bin TL yaptılar.

Çocuklarım beni telefoncu sanıyor

İki çocuğum var. Çocuklarım küçükken koleksiyonu görünce beni telefoncu sanıyorlardı. Büyükdükçe farkına vardılar, onların da çok ilgisini çekiyor.'