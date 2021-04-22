22 Nisan Dünya Günü: Gezegenimizi koruyan gerçek çevre savaşçıları ; "Yerli halklar"

Afrika'da Sahil bölgesi: Kurak toprakları bereketlendiren teknik

Tarihi bir tarım tekniği olan Zai, Burkina Faso'da 1980'lerden itibaren yeniden daha geniş alanlarda uygulanmaya başlandı.

Bu teknikte, toprakta küçük çukurlar açılıyor, yağmur mevsiminden önce bu çukurlar humuslu toprak, gübre ve tohumlarla dolduruluyor.

Bu çukurlar iklim değişikliği nedeniyle giderek azalan ve belirsizleşen yağışlarla gelen kıymetli suları tutarak bitkilerin daha uzun süre sulanmasını sağlıyor ve toprağın verimini de artırıyor.

Bu geleneksel tarım yöntemi artık sadece Burkina Faso değil Nijer, Mali, Senegal ve Çad'da da kullanılıyor ve gıda güvenliği sorununu hafifleten bir etki yaratıyor.

Hindou Oumarou İbrahim, Çad'ın kırsal bölgelerinde yaşayan Mbororo halkına mensup. Zai tekniğine kendi bölgesinde "Karal" ya da "Buriye" dendiğini anlatıyor.

Geleneksel tekniklerin Çad'ın bazı bölgelerinde sel tehlikesine karşı da kullanıldığını söylüyor.

Yerli halklar tarıma bütüncül bir açıdan yaklaşıyor, bölgenin tarihi, yeri ve koşullarına bağlı olarak bazen 7 mevsim yaşandığını bile söylüyorlar.

Yer fıstığı, bamya, fasulye, mısır ve son zamanlarda karpuz gibi farklı ürünleri ne zaman ekeceklerine karar verirken astronomik ve meteorolojik gözlemlerinden de yararlanıyorlar.

Oumaru İbrahim "Halkımız yüzlerce yıldır yaşamını sürdürüyor. Sırf bizim varlığımız bile bu tekniklerin işe yaradığının kanıtı" diyor.

Victor Stefferson, 2018 ortasında Avrustralya'da orman yangınları yaşanacağı uyarısında bulunmuştu

Avustralya: Yangını yangınla durduranlar

Avustralya'nın yerli halkı Aborjinler bin yıldır toprağın verimini ve dengesini korumak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, gıda üretmek ve kontrolsüz çalı yangınlarının yayılmasını engellemekte "yangın çıkarma" yöntemini kullanıyor.

Aborjinlerin toprakla geleneksel ilişkilerinin temelinde yeryüzüyle kurdukları kültürel ve manevi bağ var.

Yirmi yıldır "kültürel yakma" tekniği eğitmenliği yapan bir yerli "yangıncı" olan Victor Steffensen, Avustralya'nın 2018 yılı ortalarında yaşadığı çalı yangını felaketini önceden görmüş ve uyarmıştı.

"Bu yangın dev bir uyarıydı" diyor ve sürdürüyor: "Toprak, iklim değişikliğine uygun bir şekilde işlenmediği için hasta. Toprağın gerektiği gibi idaresinde kontrollü yangınlar büyük rol oynar."

Avustralya'da bir türlü kontrol edilemeyen çalı yangınları 34 insanın ve tahminen 1 milyar hayvanın ölümüne yol açmış ve 3 bin ev yok olmuştu.

Yerli halkın kontrollü yakma tekniği Avustralya'nın farklı ekosistemlerinde farklı biçimlerde uygulanıyor. Bu çok hassas ve ince hesaplanmış bir yöntem.

Yangın çıkarma tekniği, çevre, hava ve mevsim koşulları bakımından uygun görüldüğü dönemlere zamanlanarak kontrollü bir şekilde uygulanıyor.

Yakılan alanlarda alevlerin boyu ve yangının şiddeti de kontrol edilerek düşük tutulmak suretiyle, hem hayvanlara kaçma fırsatı veriliyor, hem de yüksek ağaçlar korunmuş oluyor.

Bu aynı zamanda zemindeki kuru dallar ve yaprakların temizlenmesini sağlayarak kontrolsüz orman yangınlarının çıkmasını zorlaştırıyor.

ABD ve Kanada'da yaşayan yerli toplumlarını ziyaret ederek yangın tekniği bilgisini yaygınlaştıran Steffensen "Bu çok büyük bir bilgi birikimiyle katman katman oluşmuş ve binlerce yıl içerisinde geliştirilmiş bir bilim" diyor.

"Kontrollü yangın bizi çevremize, toprağımıza yeniden bağlayan, heyecan verici bir deneyim" diyen Steffensen farklı ülkelerdeki yerli toplumlarla temaslarında ağaçlar, topraklar ve otları arasındaki ortaklıkları da keşfettiklerini anlatıyor.

Avustralya'nın çalı yangını felaketinden sonra Batılı bir çok kurumun yerli halkın yangın tekniklerine ilgisi de artmış.

Fakat Steffensen ilginin yanı sıra daha kapsamlı iş birliği de gerektiğine dikkat çekiyor.