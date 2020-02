22. İstanbul Tiyatro Festivali için geri sayım

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 22. kez 17 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yurtdışından 12, Türkiye’den 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 52 gösterisinin seyirciyle buluşacağı festivalde, okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler de düzenlenecek.

Koç Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin programı, dün akşam Zorlu PSM Sky Lounge'da düzenlenen özel bir gecede tanıtıldı.

Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği gecede, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz birer konuşma yaptı.

Toplantının açış konuşmasını yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı sonbahar sezonuna yoğun bir gündemle başlıyor. Artık diğer üç festivalimiz gibi her yıl düzenlediğimiz İstanbul Tiyatro Festivali, yirmi ikinci kez izleyiciyle buluşacak. İKSV olarak ülkemizde kültürel hayata katılımı artırmayı, sanatçı ve izleyicilerin gelişimine katkıda bulunmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu doğrultuda gençlerin festivale erişimini kolaylaştırmak için İKSV Kültür-Sanat Kart gibi projeler yürütüyoruz. Ayrıca öğrenciler İstanbul Tiyatro Festivali biletlerini, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 10 TL karşılığında alabiliyorlar. Öğrencilere yönelik bu uygulamayı sürdürmemizi mümkün kılan festival sponsorları Aygaz, Opet ve Tüpraş başta olmak üzere festivalimizi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, “Aygaz olarak kuruluşumuzdan beri faaliyetlerimizi, ülkelerin refahında ekonomik kalkınma kadar kültürel kalkınmanın da büyük payı olduğuna inanarak sürdürüyoruz. Bu nedenle, güçlü bir kültürel mirasa sahip olan ülkemizde, yıllardır uzun soluklu kültür-sanat projelerine destek veriyoruz. Bizim için çok değerli projelerden biri olan ve iki hafta boyunca ülkemizi, tiyatronun kalbinin attığı yer haline getiren İstanbul Tiyatro Festivali’nin paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Geçen yıl daha fazla gencin tiyatro ile buluşması için öğrenci biletlerine verdiğimiz desteği bu yıl da sürdürüyor, genç kuşakların çağdaş tiyatronun önemli örnekleriyle ufuk açan bir yolculuğa çıkmasına aracı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin kültür ve sanat hayatına değerli bir katkı sunan İstanbul Tiyatro Festivali’nin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, tüm tiyatroseverlere iyi seyirler diliyoruz” diye konuştu.

Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca ise “Yılın en büyük tiyatro buluşması olan İstanbul Tiyatro Festivali'nin sponsorluğunu üstlenmekten bir kez daha gurur duyuyoruz. Ülkemize değer katan projeleri uygulayıp geliştirmeyi benimsemiş bir marka olarak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından her yıl büyük bir özenle hazırlanan Tiyatro Festivali’ne destek vermek bizim için büyük mutluluk. Geçtiğimiz yıldan bu yana artık her yıl düzenlenen bu saygın festival kapsamında, Koç Enerji Grubu olarak ‘öğrenci bileti’ uygulamasıyla da gençlerimizin seçkin eserleri izleyecek olmaları mutluluğumuzu bir kat daha artırıyor. Günümüzde tiyatro, dans, müzik ve sahne performansları ile ortaya koyduğu çarpıcı eserlerle seyirci ile bambaşka bir ilişki kurarken bu anlamda en iyi örneklerin şehrimizde sergileniyor olmasından da ayrı bir heyecan duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Türkiye enerji sektörünün lider kuruluşu olarak, sorumluluk bilinciyle toplumsal gelişime çok yönlü katkı sağlamaya özen gösteriyoruz. Tüm faaliyetlerimizde; ülkemiz, hizmet ettiğimiz toplum ve paydaşlarımız için değer yaratma gayretiyle çalışıyoruz. Bu anlayışla, ‘Enerjimiz tiyatroya’ diyerek; kapsamı sürekli olarak büyüyen, uluslararası saygınlığı olan ve merakla beklenen İstanbul Tiyatro Festivali’ne desteğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Tiyatro Festivali’ne başarıyla öncülük ederek birbirinden değerli oyun ve oyuncuları sanatseverlerle bir araya getiriyor. Festival, zengin programıyla 22’nci kez izleyicilerle kucaklaşacak; tiyatro sahnelerine taze bir soluk getirecek. Bu değerli etkinliği düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sanatçılarımızı yürekten kutluyoruz. Tiyatroseverlere sanatın tüm renkleriyle buluşacağımız, keyifli, ‘enerjisi bitmeyecek’ bir festival dilerim" dedi.

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ise “Festivalimiz bu yıl 17 Kasım – 4 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. 18 gün boyunca 21 farklı mekânda çeşitli etkinlikler gerçekleşecek. 12 yerli 12 yabancı yapım, festivalin programında yer alıyor. Yurtdışındaki kültür ve sanat kurumları ile gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri giderek daha da gelişiyor. Yine bu yıl ilk kez Flaman Kültür Bakanlığı ile bir işbirliğine adım attık. 2014 yılında başlatmış olduğumuz ‘Uluslararası Platform’, bu yıl da yurtdışından profesyonelleri ağırlayacak. Bu sayede 22. İstanbul Tiyatro Festivali’ni, festival direktörleri ile tiyatroların ve festivallerin program danışmanları yakından takip edebilecek. Festivalde yer alan yerli yapımlar yurtdışındaki festivallerin ya da tiyatro mekânlarının programlarında yer alıyor" diye şeklinde konuştu.

22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülleri Zeliha Berksoy ve Evgeny Mironov’a

22. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri’nden ilki yönetmen ve oyuncu Zeliha Berksoy’a takdim edildi. Zeliha Berksoy’a ödülünü, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı sundu. 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ikinci onur ödülü ise Robert Lepage’ın, Moskova’nın yenilikçi tiyatrosu Theatre of Nations’la işbirliğinde sahneye koyduğu Hamlet I Collage oyununda, Hamlet’in 11 karakterine can veren, Rusya’nın önde gelen oyuncularından, aynı zamanda Theatre of Nations’ın sanat direktörü Evgeny Mironov’a takdim edilecek. Mironov’a ödülü, 22 Kasım Perşembe akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro’daki gösterinin ardından verilecek.

2 yakada 21 mekâna yayılacak

22. İstanbul Tiyatro Festivali, şehrin iki yakasında 21 farklı mekânda seyircilerle buluşacak. Festival performansları, festivale Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru Zorlu PSM’nin (Ana Tiyatro, Drama Sahnesi, Studio, Sky Lounge) yanı sıra Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Salon İKSV, DasDas, Oyun Atölyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi (Turhan Tuzcu Sahnesi, Müşfik Kenter Sahnesi), MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, UNIQ Hall, Üsküdar Tekel Sahnesi’nde ve festivale ilk kez ev sahipliği yapacak Duru Tiyatro, Toy İstanbul, Adahan İstanbul ve Abud Efendi Konağı’nda seyircilerle buluşacak. Festival kapsamında yer alan yan etkinlikler ise Yapı Kredi Kültür Sanat, Goethe Institut ve Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek.

Festivalde 12 uluslararası konuk

22. İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl yurtdışından 12 tiyatro ve dans topluluğuna ev sahipliği yapacak. Festival daha önce duyurduğu, Kanadalı yönetmen Robert Lepage’ın sahneye koyduğu, ünlü Rus oyuncu Evgeny Mironov’un 11 Hamlet karakterini canlandırdığı Hamlet | Collage’ı ve dünya güncel dans sahnesinin öncü topluluklarından Nederlands Dans Theater I’in dört ayrı koreografiden oluşan dans maratonunu seyircisine sunacak.

Yunan tiyatrosunun yaşayan en büyük ustası Theodoros Terzopoulos’a ait üçlemenin son oyunu Encore ile geçtiğimiz sene festivalde buluşan tiyatroseverler, bu yıl üçlemenin ilk iki oyunu Amor ve Alarme’ı izleme şansını yakalayacak. Bununla birlikte, commedia dell’arte geleneğinin ilk akla gelen yazarlarından Carlo Goldoni’nin Komik Tiyatro’su (Il Teatro Comico), klasikleri güncel bir bakışla ele alan yönetmen Roberto Latini’nin yorumuyla festivalde izlenebilecek. 1990’ların hip-hop sahnesinin ikonik figürlerinden Mourad Merzouki’nin koreografisiyle PIXEL ise ışığın ve dansın sınırlarını zorlayacak.

Festivalin bir diğer gösterisi ise, Camilla Pessi ve Simone Fassari’nin işbirliklerinin ürünü olan Compagnia Baccalà’nın tiyatroyu sirk ve clown ile harmanlayan, zekice kurgulanmış gösterisi Pss Pss seyircilerle buluşacak.

İstanbul Tiyatro Festivali, uluslararası ve disiplinlerarası bir çalışma alanı olan Belçika merkezli Platform 0090 işbirliğiyle, Türkiyeli sanatçıların katılımı ve Türkiye’ye dair konuların, temaların ve bağlamların yer aldığı beş yapımı seyircilerle buluşturacak. “Flaman Seçkisi” başlığı altında Flaman Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle seyircilerle buluşacak performanslar arasında; Meryem Bayram’ın imzasını taşıyan Fourfold; İzlandalı koreograf ve dansçı Bára Sigfúsdóttir ile İranlı sanatçılar Masoumeh Jalalieh ve Seyed Alireza Mirmohammadi’nin beden üzerine odaklanan çalışmaları varoluş; Batı Avrupa dans sahnelerinin üretken isimlerinden, çağdaş dans sanatçısı Bahar Temiz için koreograf Marc Vanrunxt’un tasarladığı Beyaz Üzerine Beyaz; imza attığı oyunları aynı zamanda bir yerleştirme mantığıyla kurgulayan Mesut Arslan’ın Gece Sempozyumu ile Gizem Aksu’nun koreografisini yaptığı YU yer alıyor.

Festivalin yerli yapımları

22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde 12 yerli yapım yer alacak. Festivalde İngiliz yazar Graham Farrow’un kaleminden çıkan çarpıcı hikâye Yüzleşme, Duru Tiyatro yapımı olarak yönetmen Emre Kınay’ın yorumuyla festivalde yer alacak. Çağdaş dans sanatçısı, koreograf Tuğçe Tuna’nın sahneleyeceği 45’lik ilk kez festival mekânlarından biri olacak Abud Efendi Konağı’nda seyircisiyle buluşurken, Shakespeare’in kahramanı Kral Lear, Oyun Atölyesi yapımcılığı ve Muharrem Özcan’ın yönetmenliğinde hem aktör hem de çevirmen kimliği ile yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer tarafından canlandırılacak. Yusuf Atılgan’ın kült romanı Anayurt Oteli’nin başkarakteri Zebercet, tek kişilik bir oyun olarak Talimhane Tiyatrosu yapımcılığında, Firuze Engin uyarlaması ve Kerem Ayan’ın rejisiyle, Halil Babür tarafından yorumlanacak. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST), Cüneyt Yalaz ile İlker Yasin Keskin’in yazıp yönettiği Artık Bir Davan Var’da Franz Kafka’nın Bay K karakteri günümüze taşınırken, İngiliz mizah yazınının gündemdeki kalemlerinden Tom Basden’ın Dostoyevski’nin aynı adlı öyküsünden esinlenerek yazdığı Timsah, DasDas ekibi tarafından sahnelenecek.



22 İstanbul Tiyatro Festivali’nde ayrıca Gülce Uğurlu’nun Ata Ünal rejisiyle ve kolektif bir üretim metodu ile hazırladığı oyunu Misafir, GalataPerform’un bir köşk ve 1919’dan bugüne Türkiye’de yaşananlara tanıklık etmiş bir kadının iç içe geçen öyküsünü sunduğu Yüz Yılın Evi, Bakırköy Belediye Tiyatroları’ndan Wolfram Lotz’un yazdığı ve Nurkan Erpulat’ın yönettiği Gülünç Karanlık, Hareket Atölyesi Topluluğu’ndan Ruhiye, çağdaş dans ikilisi Taldans’ın on yıl önce Linz’deki bir tekstil fabrikasının mekaniğini hareket, ses ve ritim ekseninde ele almasıyla doğan projesi Do Ku Man ve İskender Altın rejisi ile İstanbul Devlet Tiyatroları yapımcılığında edebiyatımızın en özgün seslerinden Sevim Burak’ın tüm metinlerinden ve hayatından etkiler hissedilen oyunu Sahibinin Sesi festival kapsamında seyircilerle buluşacak.

22. İstanbul Tiyatro Festivali programında okuma tiyatrosu, atölye, söyleşi ve ustalık sınıfı gibi 10’un üzerinde ücretsiz yan etkinlik de yer alacak.

Festivalin yan etkinlikleri kapsamında konuk tiyatro ustalarının deneyimlerini paylaşacağı üç farklı söyleşi de gerçekleştirilecek. Söyleşilerin ilkinde festivalin bu yılki Onur Ödülü sahibi olan ve Hamlet ǀ Collage’da 11 Hamlet karakterine hayat veren ünlü Rus oyuncu Evgeny Mironov oyunculuk deneyimlerini paylaşacak, ikincisinde Gerasimov Devlet Sinematografi Enstitüsü öğretim üyesi, tiyatro eleştirmeni, tiyatro uzmanı Kristina Matvienko 20. yüzyıl Rus tiyatrosunda yönetmenlik ve oyunculuk sistemlerini aktaracak ve üçüncüsünde Rusya Tiyatro Sanatı Akademisi’nde öğretim üyesi, tiyatro tarihçisi ve eleştirmeni Alyona Karas 20. yüzyılın ilk yarısında Rusya’daki tiyatro yönetmenlerinin fikirlerinin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini anlatacak. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özlem Hemiş’in yönetiminde gerçekleştirilecek Çağdaş Sahnenin Seyri isimli söyleşide ise festival programında yer alan oyunlar üzerinden yaşadığımız gerçekliğin yeni hallerinden sahnenin nasıl etkilendiği ele alınacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan yeni bir tiyatro teşvik ödülü

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, ülkemizde kültür ve sanatın gelişimi ve bu alandaki güncel ve nitelikli üretimin desteklenmesi adına farklı disiplinlerde sunduğu ödüllere bu yıl bir yenisini daha ekledi. Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin desteğiyle hayata geçirilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da kişilere sunulacak. Ödül, genç tiyatroculara, sahneleyecekleri bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere 100 bin Türk Lirası değerinde destek sağlayacak. Ödüle layık görülen proje bir sonraki İstanbul Tiyatro Festivali programında yer almaya da hak kazanacak. Gülriz Sururi başkanlığındaki Seçiciler Kurulu’nda oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazeteci, eğitmen Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem yer alıyor. 2018 Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün sahibi Ekim ayında açıklanacak.

Biletler satışa çıkıyor

22. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri 15 Eylül Cumartesi günü 10.30'dan itibaren Biletix satış kanallarından ve hizmet bedelsiz olarak ana gişe İKSV'den (10.30 -18.00 saatleri arasında, 16 Eylül hariç pazar günleri kapalıdır) satın alınabilecek.

Festival programı

Uluslararası yapımlar

Komik Tiyatro / 17 Kasım Cumartesi 20.30 ve 18 Kasım Pazar 15.00 – UNIQ Hall

Varoluş / 19 Kasım Pazartesi ve 20 Kasım Salı 20.30 – Moda Sahnesi

Pss Pss / 20 Kasım Salı 20.30 ve 21 Kasım Çarşamba saat 19.00 – Caddebostan Kültür Merkezi

Amor / 21 Kasım Çarşamba 20.30 – Zorlu PSM Drama Sahnesi

Fourfold / 21 Kasım Çarşamba ve 22 Kasım Perşembe 20.30 – Moda Sahnesi

Hamlet | Collage / 22 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cuma 20.30 – Zorlu PSM Ana Tiyatro

Beyaz Üzerine Beyaz / 24 Kasım Cumartesi 18.30 – UNIQ Hall

Gece Sempozyumu / 24, 25, 26, 27 Kasım saat 21.00 – Zorlu PSM Sky Lounge

Alarme / 28 Kasım Çarşamba ve 29 Kasım Perşembe 18.30 – Zorlu PSM Studio

YU / 28 Kasım Çarşamba 20.30 ve 29 Kasım Perşembe 18.30-20.30 – Salon İKSV

Nederlands Dans Theater I / 28 Kasım Çarşamba ve 29 Kasım Perşembe 20.30 – Zorlu PSM Ana Tiyatro

PIXEL / 3 Aralık Pazartesi ve 4 Aralık Salı 20.30 – Zorlu PSM Ana Tiyatro

Yerli yapımlar

Yüzleşme / 18 Kasım Pazar 18.30 ve 19 Kasım Pazartesi 20.30 – Duru Tiyatro

45'lik / 18 Kasım Pazar 18.30 & 20.30 ve 19 Kasım Pazartesi 20.30 – Abud Efendi Konağı

Kral Lear / 19 Kasım Pazartesi 20.30 – Zorlu PSM Drama Sahnesi

Artık Bir Davan Var / 24 Kasım Cumartesi 20.30 ve 25 Kasım Pazar 18.30 –Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi

Misafir / 29 Kasım Perşembe 20.30 ve 30 Kasım Cuma 15.00 & 20.30 – Moda Sahnesi

Yüz Yılın Evi / 30 Kasım Cuma 20.30 ve 1 Aralık Cumartesi 15.00 – Toy İstanbul

Gülünç Karanlık / 30 Kasım Cuma ve 1 Aralık Cumartesi 20.30 – Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesi

Ruhiye / 1 Aralık Cumartesi ve 2 Aralık Pazar 18.30 & 20.30 – Adahan İstanbul

DO KU MAN / 1 Aralık Cumartesi 20.30 ve 2 Aralık Pazar 15.00 – MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Çağdaş Dans ASD, Çiğdem Selışık Aksan Sahnesi

Sahibinin Sesi / 2 Aralık Pazar 15.00 ve 3 Aralık Pazartesi 20.30 – Üsküdar Tekel Sahnesi

Timsah / 2 Aralık Pazar ve 3 Aralık Pazartesi, 20.30 – DasDas

Festivalin yan etkinlikleri

Söyleşi: 20. Yüzyıl Rus Tiyatrosunda Yönetmenlik ve Oyunculuk Sistemleri

18 Kasım Pazar 12.00–14.00/14.30–16.30 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Atölye: Where is the sight?

19 Kasım Pazartesi 10.00–17.00 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Atölye: Eleştiri Atölyesi

20-25 Kasım tarihleri arasında, Goethe Institut

Söyleşi: Evgeny Mironov ile Oyunculuk Üzerine

23 Kasım Cuma, 16.00 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Ustalık Sınıfı: Dionysos’un Dönüşü / Theodoros Terzopoulos’un metodu

24 Kasım Cumartesi, 11.00-16.00 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Film Gösterimi: Koreografın Bakışından Ingmar Bergman (2016), 51'

25 Kasım Pazar 13.00 ve 26 Kasım Pazartesi 18.30 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Söyleşi: Çağdaş Sahnenin Seyri

25 Kasım Pazar, 16.00 ve 2 Aralık Pazar, 16.00 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Ustalık Sınıfı: Nederlands Dans Theater 1 dansçılarıyla deneyim, ustalık ve hâkimiyet

29 Kasım Perşembe 09.30-11.00 – mekân bilgisi daha sonra açıklanacaktır.

Okuma Tiyatrosu: Sahibinden Kiralık

30 Kasım Cuma 20.30, 1 Aralık Cumartesi 13.00 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Atölye Çalışması: Hip-Hop Başlangıç Atölyesi

3 Aralık Pazartesi – mekân ve saat bilgisi daha sonra açıklanacaktır.

Atölye Çalışması: Dans ve Dijital Sanat

4 Aralık Salı 10.00-12.00 – Zorlu PSM