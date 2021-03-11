219 yıllık hamamın kütüphaneye dönüşümü: Nevmekân Selimiye açıldı

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III. Selim tarafından 1802 yılında İstanbul Üsküdar’da yaptırılan tarihi Selimiye Hamamı, Nizam-ı Cedid askerlerinin yıkanması için Selimiye Kışlası ile beraber yaptırıldı.

Selimiye Hamamı, bugün (11 Mart 2021) Üsküdar Belediyesi’nin üç yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından, Nevmekân Selimiye adıyla kütüphane olarak açıldı.

Kütüphanenin açılışında bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dünyada tarihi bir hamamın aslına uygun bir şekilde restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldüğü başka bir konsept yapı bulunmadığını belirtti.

2000 metrekare kapalı, 180 metrekare açık alana ve 300 kişi ağırlama kapasitesine sahip Nevmekân Selimiye’de Türk ve dünya edebiyatından çocuk kitaplarına, felsefe ve tarih kitaplarından kişisel gelişim, sosyal bilimler, hukuk ilahiyat ve tıp gibi alanlardaki kaynaklara kadar, 25 bini dijital olmak üzere, toplam 45 bin kitap kapasitesinin olduğu bildirildi.