21. Yüzyıl'ın kazanımlarını aktaracak 5 bin öğretmen hazırlıyorlar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da başlatılan STEM ile Yaşam Becerileri/erkenSTEM Projesi\'yle 21. Yüzyıl\'ın yenilikleri ve kazanımlarını eğitime entegre edecek 5 bin öğretmen yetiştirilecek.

Sakarya Valiliği himayesinde, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi eğitim desteğiyle hazırlanan \'STEM ile Yaşam Becerileri, erkenSTEM\' Projesi, Serdivan İlçesi\'ndeki Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu\'nda başlatılan çalıştayla uygulamaya girdi. Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) baş harflerinden oluşan STEM eğitimi ile öğrencilerine 21\'nci yüzyılın yenilikleri ve kazanımlarının yansıtılması planlanıyor. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi\'nden Zeliyha Çelik koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında ilk aşamada 90 öğretmen Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları ekibi ile Sakarya Üniversitesi tarafından eğitim programına alınacak. Düzenlenen çalıştayda ilk olarak 90 öğretmen 5 gün boyunca atölye çalışması yapacak.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, dünyayla yarışacak öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydederek, \"Ortaöğretime geçişte velinin isteğine bağlı olarak isteyen öğrencimizin sınava gireceği geçici bir sınav sistemine geçmiş bulunmaktayız. Biz eğitimcilerin çok beklediği ve doğru bulduğu bir sistem başlatılıyor. Milli Eğitim Bakanımız, yapmış olduğu konuşmalarda bu sistemde 21\'nci yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılmasının çok büyük anlam ifade ettiğini altını çizerek vurguladı. Biz yılların eğitimcisi olarak bunları öngördüğümüzden dolayı 8 aylık bir çalışmaya başlamıştık. 8 ay sonrasında sınav sisteminin açıklanmasıyla da birlikte hemen harekete geçerek Sakarya\'da ilk kez, okul öncesi ve ilkokul başta olmak üzere, STEM ile 21\'nci yüzyıl yaşam becerilerini öğrencilere kazandırmayı hedefliyoruz. Burada dünya ile yarışan, dünyada başarılarından söz ettiren, dünyadaki değişimleri yakinen takip edecek öğrencileri yetiştirmeyi hedefliyoruz\" dedi.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, projede 21\'nci yüzyıla hazır öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, \"Şuanda ülkemiz genelinde 44 ilde 75 bin öğrenciye hizmet, eğitim veren bir eğitim kurumu Uğur Okulları. Tabii bu eğitim hizmetini verirken yenilikçi yaklaşımları da öğrencilerimize ve insanlığa kazandırmanın sorumluluğu içerisinde görev yapıyoruz. Bunun bir örneği STEM ve erkenSTEM uygulamaları bugün ve önümüzdeki 5 gün boyunca ve de Mayıs ayına kadar sürecek olan programın ana konusu olan erkenSTEM. erkenSTEM programı, Uğur Okulları ekibi tarafından geçtiğimiz yıl başında BAUSTEM Merkezi\'nin desteği ile geliştirilmiş STEM yaklaşımının bir bileşeni olarak karşımıza çıktı. Bu proje, Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebi üzerine Bahçeşehir Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Uğur Okullarının iş birliği ile Sakarya\'daki öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak 21\'nci yüzyıl becerilerinin kazandırılması ve bunun üzerinden de 21\'nci yüzyıla hazır öğrencileri yetiştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir proje\" dedi.

Projenin ilk etabında 90 öğretmenin yetiştirildiğini belirten Kulaberoğlu \"Projede Sakarya ve Bahçeşehir Üniversitesi\'nin akademik altyapısı, akademisyen desteği ve Uğur Okullarının sahadaki uygulama örneklerinin Sakarya\'da görev yapan arkadaşlarımıza aktarılması, kazandırılması ve bu öğretmen arkadaşlarımızın da Sakarya\'daki öğrencilerimize bu eğitimi vermesi amacıyla oluşturuldu. Başlangıçta 90 öğretmenimiz formatör öğretmen olarak yetiştirilecek. Daha sonra 2018 yılının Mayıs sonuna kadar bu 90 öğretmen arkadaşlarımız bölgelerinde, okullarında yaklaşık 5 bin öğretmenimizi eğitmiş olacaklar. Bu şekilde bütün Sakarya iline ve bütün öğrencilerimize 21\'nci yüzyıl becerilerinin en önemli kazanımlarından olan, en önemli uygulamalarından olan erkenSTEM beceri ve eğitimi verilmiş olacak. 21\'nci yüzyıl becerilerini, öğrencilerimizin problemi algılayabilen, anlayabilen, problemi algılayıp anladıktan sonra probleme uygun çözümler üretebilen, analitik, eleştirel düşünebilen, teknolojik olarak okur-yazar bireyler olarak yetiştirme şeklinde tanımlayabiliriz\" diye konuştu

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan ise programın daha da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, \"Beklenilen hızın çok ötesinde bilgi üretiminin olduğu bir dünyada yaşıyoruz artık. Bunun için de istekli öğrencilerimiz ile beraber başlayıp bu programı daha da yaygınlaştırmamız elzem hale geldi. erkenSTEM eğitimi ile özellikle okul öncesi ve birinci sınıftan itibaren sınıf öğretmenlerimizin, sınıf içi etkinlik ve uygulamalarını örnek teşkil edecek paylaşımlarını burada edinmeleri, gönüllülük esası ile katılan öğretmenlerimizle başlamak üzere sonrasında yaklaşık 5 bin öğretmenimize bu uygulamaların aktarılmasını sağlamaya gayret edeceğiz\" şeklinde konuştu.

erkenSTEM Nedir?

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. STEM, ezberci değil, yaratıcı düşünceyi ve girişimci ruhu destekler. Bu yaklaşım dünyadaki birçok okulda ortaokul ve lise kademelerinde uygulanır. Türkiye\'de ilk kez Uğur Okulları tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyinde erkenSTEM hayata geçirilmiştir. erkenSTEM ile sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesillerin yetiştirilmesi hedeflenir.

erkenSTEM Nasıl Uygulanır?

Uğur Okullarının 600\'den fazla STEM ve erkenSTEM alanında uzmanlaşmış öğretmeni, BAUSTEM\'in akademik desteği ile öğrencilerine farklı ürünler tasarlayabildikleri bir program sunar. 4 ila 10 yaş arasındaki öğrenciler, 8 aylık eğitim süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçirir. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri aynı temalar üzerinde, aynı Bilgi Temelli Hayat Problemi için çözüm üretirken çeşitli seviyeye göre farklılaşan kazanımlar doğrultusunda ve öğretmen rehberliğiyle zenginleşebilecek materyallerle çalışır. Bu sayede farklı yaş gruplarından öğrenciler aynı temada üretilen tasarımları inceleyerek daha yaratıcı ve vizyoner bir bakış açısı kazanır. erkenSTEM yaklaşımında Yeşil Dünyamız, Makineler Dünyası, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyası temaları işlenir. erkenSTEM ile öğrenciler, bilimsel sorgulama yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, çözüm odaklı, iş birliği içinde çalışabilen bireyler olarak yetişir.



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