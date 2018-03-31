21. Uluslararası Zafer Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı

GEBZE(KOCAELİ),(DHA)

Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası\'nın açılış töreni yapıldı. Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Spor Salonu\'nda düzenlenen açılışa FİLA delegesi Milan Markov, İtalya Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Lucio Ganeva, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gebze Belediye Başkan Vekili Engin Güzel, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve çok sayıda davetli katıldı. 21. kez düzenlenen organizasyonun açılış töreninde ülkelerin müzik eşliğinde tören alanına gelmelerinin ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar yaptığı konuşmada güreşin önemine değinerek, \"Bugün burada son derece önemli bir organizasyona imza atılıyor. Bu önemli organizasyonun burada yapılmasını sağlayan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker\'e teşekkürlerimi sunarım\" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise yaptığı açılış konuşmasında, \"Bu yıl 21. kez gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Zafer Turnuvası\'nda mücadele eden sporculara, hakem ve antrenörlere başarılar diliyorum. Bizleri Gebze\'de misafir eden ve bu turnuvanın sponsoru olan Gebze Belediyesi\'ne ve çok değerli başkanları Adnan Köşker\'e teşekkürlerimi sunuyorum. Gebze\'den Afrin\'e ve Suriye\'deki Mehmetçiğimize selam olsun diyorum. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah Suriye\'den zaferle dönerler diyoruz. Hepinizi selamlıyorum\" şeklinde konuştu.

Gebze Belediye Başkan Vekili Engin Güzel ise yaptığı açıklamada, \"Öncelikle atasporumuz dediğimiz güreş sporunun Gebze\'de yapılıyor olması ve bu organizasyona sponsor olmamız bizleri çok mutlu etmiştir. Tabii ki sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Gençliğimizin önündeki en büyük tehlike olan madde bağımlılığına karşı onların önüne koyacağımız en iyi yolun spor olduğunu biliyoruz. Bu anlamda önemli adımlar atıyoruz. Buraya yurt içi ve yurt dışından gelen tüm sporculara başarılar diliyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın bu organizasyona ve Türk güreşine desteklerinden dolayı Gebze Belediye Başkan Vekili Engin Güzel, FILA delegesi Milan Markov, İtalya Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Lucio Ganeva, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü eski güreşçi Gökhan Yavaşer, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar\'a plaket takdim etti.

21. Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası\'nda 3.\'lük 5.\'lik ve final maçlarıyla sürdürdü.

Final maçlarının ardından dereceye giren sporcuların listesi şu şekilde:

-Serbest 48 kg-

1- Emirli Elhasan

2- Halil Gökdeniz

3- İsmail Mehmedovc Pomokov

3- Hamza Zopalı

-Serbest 55 kg-

1- Nesirof Ebulfes

2- Marcell Budai Kovacs

3- Sait Baev Auez

3- Mazlum Akyol

-Serbest 65 kg-

1- Turan Bayramof

2- Tolga Akyüz

3- Mikail Topal

3- Mogamed Abdulkadyrov

-Grekoromen 48 kg-

1- Mihay Deniz

2- Barış Erbek

3- Seyfullah Kılıç

3- Deniz Demirov

-Grekoromen 55 kg-

1- Phridon Abuladze

2- Mert İlbars

3- Seyitcan Beytekin

3- Murat Abbasov

-Grekoromen 65 kg-

1- Chkhikvadze Giorgi

2- Adem Sağlam

3- Nemsadeze Saba

3- Hadisov Ruslan

-Kadınlar 43 kg-

1- Zehra Demirhan

2- Nazarova Shanana

3- Zerda Demir

-Kadınlar 49 kg-

1- Bedriye Aksu

2- Emine Çakmak

3- Çağla Yarım

3- Ahadova Seviny

-Kadınlar 57 kg-

1- Birgül Sultanova

2- Elmas Çelik

3- Stefania Ceballos

3- Tanya Teneva

FOTOĞRAFLI