21. Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor!

Ankaralı sanatseverler, Uluslararası Ankara Caz Festivali'nde bir araya geliyor.

Bu yıl 21’incisi düzenlenecek festivalde, ENBE Orkestrası ve Grammy’li sanatçılardan, genç elektronik müzik sanatçılarına kadar geniş bir yelpazede önemli sanatçılar ağırlanacak.

Bugün başlayacak bir dizi etkinlik 26 Mayıs’a dek sürecek.

Festival kapsamında her yaştan dinleyiciye ve sanatseverlere yönelik konserler, atölyeler, sergiler ile kapsamlı bir içerik hazırlandı. Bugün ABD Büyükelçiliği’nde yapılacak açılışta Ege Dai DJ Set sonrasında 100. doğum gününde Ella Fitzgerald şarkıları- Ece Göksu Band dinletisi yer alacak.

Ege Dai performansı...

Ege Dai de, ABD Büyükelçiliği Residansı’nda yer alacak 21. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin açılışına özel hazırladığı jazz ve soulful house parçalarından derlenmiş bir performans sergileyecek.

Ege Dai, müzik kariyerine küçük yaşta gitarla başladı. Başlangıçta rock gruplarının parçalarını öğrendi ve gitarda hakimiyeti arttıkça kompozisyon yeteneğini keşfetti. 17 yaşında bilgisayar ortamında ilk kompozisyonunu yazdı. 18 yaşında üniversite için Ankara'dan İstanbul'a taşındı ve daha önce sadece adını duyduğu bir kültüre dahil oldu; elektronik müzik ve klüp kültürü. Rock gibi daha melodik bir altyapıdan geldiği için Ankara'dayken daha melodik elektronik müzik projeleri ilgisini çekerken İstanbul ona, tekrar üzerine kurulu ve daha çok fiziksel olarak hissedilmek üzere kompoze edilen şarkıları tanıttı. Klüpler ve festivallere katıldıkça yaptığı müzikler de house ve techno gibi müzik türlerine kaymaya başladı. Eğitimine devam etmek için gittiği Amerika'da klüplerde DJ'lik yapmaya başladı.

Festival, Ankaralı dinleyicilerle büyüdü

Festivalin Ankaralı sanatseverlerle buluşmasında öncü isimler arasında yer alan Ankara Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar, festivalin Ankaralı dinleyicilerle birlikte büyüdüğünü söyledi. Oktar, “İlk senelerde 20-30 kişi gelirken şimdi büyük konserler düzenliyoruz. Genç dinamik bir seyircimiz var. 21. senesinde daha yenilikçi daha 21. yüzyıla yakışan isimleri davet ettik” dedi.

Festivalin geliri öğrencilere burs

Festival kapsamında caz müziğini geniş kitlelere tanıtmak amaçlanıyor. Ücretsiz açık konserlerin yanı sıra elde edilecek konserlerin gelirleri burs fonuna aktarılacak. Burs fonunda elde edilen gelir ile Master seviyesindeki öğrencilere yurt dışında eğitimlerine devam etmeleri için destek sağlanıyor.

Festivallerin hayata geçirilen projelerin seyirciyle buluşması açısından çok önemli olduğunu belirten Oktar, “Ankaracazfestivali.com ve sosyal medyadan paylaşıp destek verenlere teşekkür ederiz. Konserlere gelin bunlar sizler için” çağrısında bulundu.

Festival kapsamında yapılacak konserlerin ayrıntılı programı için tıklayın.