21 ülke güzeli, havuz başında poz verdi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde yarın gerçekleşecek World Final Princess Of The Globe 2017 yarışmasına katılacak 21 ülkenin güzeli, havuz başında poz verdi.

Joly Tur ve Ermeni organizatör Ashot Khachatryan tarafından düzenlenen \'World Final Princess Of The Globe 017\'ye katılmak üzere Bodrum\'a gelen güzeller, Güvercinlik Mahallesi\'ndeki La Blanche İsland Otel\'de kampa girdi. 8 gündür kampta olan güzeller, otelin havuz başında bikinileriyle basın mensuplarına poz verdi. Turistlerde çekimleri büyük ilgiyle izledi. Ermenistan, Kazakistan, Romanya, Almanya, Çin, Senegal, Türkiye, Kırgızistan, Belarus, Rusya, Sibirya, Letonya, Ukrayna, Bulgaristan, Portekiz, Moldovya, Estonya, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Dominik Cumhuriyeti\'nden yarışmaya katılan 21 güzel, Kasım ayında Malezya\'da düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması\'na katılabilmek için boy gösterecek.

TÜRKİYE\'Yİ ECE DEMİR TEMSİL EDECEK.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde yarın akşam düzenlenecek yarışmada mütercim tercüman 24 yaşındaki Ezgi Büşra Demir, Türkiye\'yi temsil edecek. Demir, tercümanlıkla birlikte uzun süredir modellik de yaptığını belirterek, \"Bu yarışmaya bir şans eseri katıldım. Ama çok güzel yarışma ve harika bir organizasyon. Hepimiz yarın akşamki sonucu sabırsızlıkla bekliyoruz\" dedi.

