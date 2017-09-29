T24 LogoT24 Logo
Magazin

21 ülke güzeli, havuz başında poz verdi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yarın gerçekleşecek World Final Princess Of The Globe 2017 yarışmasına katılacak 21 ülkenin güzeli, havuz başında poz verdi

29 Eylül 2017 21:03

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde yarın gerçekleşecek World Final Princess Of The Globe 2017 yarışmasına katılacak 21 ülkenin güzeli, havuz başında poz verdi.
Joly Tur ve Ermeni organizatör Ashot Khachatryan tarafından düzenlenen \'World Final Princess Of The Globe 017\'ye katılmak üzere Bodrum\'a gelen güzeller, Güvercinlik Mahallesi\'ndeki La Blanche İsland Otel\'de kampa girdi. 8 gündür kampta olan güzeller, otelin havuz başında bikinileriyle basın mensuplarına poz verdi. Turistlerde çekimleri büyük ilgiyle izledi. Ermenistan, Kazakistan, Romanya, Almanya, Çin, Senegal, Türkiye, Kırgızistan, Belarus, Rusya, Sibirya, Letonya, Ukrayna, Bulgaristan, Portekiz, Moldovya, Estonya, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Dominik Cumhuriyeti\'nden yarışmaya katılan 21 güzel, Kasım ayında Malezya\'da düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması\'na katılabilmek için boy gösterecek.
TÜRKİYE\'Yİ ECE DEMİR TEMSİL EDECEK.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde yarın akşam düzenlenecek yarışmada mütercim tercüman 24 yaşındaki Ezgi Büşra Demir, Türkiye\'yi temsil edecek. Demir, tercümanlıkla birlikte uzun süredir modellik de yaptığını belirterek, \"Bu yarışmaya bir şans eseri katıldım. Ama çok güzel yarışma ve harika bir organizasyon. Hepimiz yarın akşamki sonucu sabırsızlıkla bekliyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA MUĞLA BodrumWorld Final Princess Of The GlobeJoly TurErmeniAshot KhachatryanFinal Princess Of The GlobeBodrumGüvercinlik Mahallesi La BlancheOtelTuristlerdeErmenistan Kazakistan Romanya Almanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24