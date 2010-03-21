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Kültür-Sanat

21. Münih Türk Filmleri günleri başladı

21. Münih Türk Film Günleri Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" filminin gösterimiyle başladı. Etkinlik 28 Marta kadar sürecek.

21 Mart 2010 02:00

T24 - 21. Münih Türk Film Günleri Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" filminin gösterimiyle başladı. Etkinlik 28 Marta kadar sürecek.

Etkinliğin açılışı Bavyera Eyaleti Bilim, Araştırma ve Sanat Bakanı Wolfgang Heubisch tarafından yapıldı.

Bakan Heubisch, yaptığı açılış konuşmasında, sanatın özenle desteklenmesi gereğine işaret ederek, bu çerçevede Münih Türk Film Günlerinin de Alman kültür hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

21. Münih Türk Film Günlerinde "Ayla", "Kara Köpekler Havlarken", "Kosmos", "40", "Bornova Bornova", "Babam Büfe", "Uzak İhtimal", "İstanbul'un Sesi", "5 Nolu Cezaevi" ve "İki Dil Bir Bavul" adlı filmler Almanca alt yazılı olarak gösterilecek.

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