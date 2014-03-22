21 güvercin çalan 4 sanığa toplam 38 yıl hapis

Van Erciş’te girdikleri bir evden 21 güvercin çaldıkları iddiasıyla yargılanan 4 kişi toplam 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Güvercinler sahibine iade edildi. Sanık avukatı M.Emin Macit ise tecavüz ve adam öldürme davalarında bile böyle bir karar çıkmadığını ifade ederek kararı skandal olarak değerlendirdi.

Bahar Kılıçgedik Budancir'in taraf.com.tr'de yer alan haberine göre, Van Erciş’te girdikleri bir evde 21 güvercin çaldıkları iddiasıyla 4 kişi hakkında dava açıldı. 20 Şubat’ta açılan davanın iddianamesinde, olay tarihinde Hasan ve Savci U.’nun evlerinde hırsızlık yapıldığı yönünde kolluğa ihbarda bulundukları belirtildi. Yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin kullandıkları araç içerisinde müştekilere ait güvercinler, suç işlemek için kullanılan demir kesme makası, demir levye, demir çivi, el feneri, ve inşaat eldiveni ile birlikte yakalandıkları anlatıldı. İddianamede, şüpheliler Nedim ile Ahmet Akan, Ferhat Demirdaş ve Haluk Çelik’in gece vakti birlikte hareket ederek evin bodrum katında bulunan briket duvarın bir kısmını kırarak duvara zarar verdikleri bu nedenle “Konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar vermek”, “Bina içerisinde hırsızlık” suçlarından yargılanması talep edildi.

'Olay yerine doğru gitmeleri bana mantıksız geldi'

Erciş Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4. duruşmasında karar çıktı. Duruşmada dinlenen polis memuru H.Hüseyin Y. Hırsızlık yapıldığı anonsunu duyar duymaz olay yerine gittiklerini belirterek, sanıkların içinde bulundukları aracı durdurduklarını söyledi. Aracın yavaş hareket ettiğini, ikazın hemen ardından durduğunu söyleyen polis memuru, sanıkların herhangi birinin montunda kuş dışkısı olup olmadığını hatırlamadığını söyledi. İfadesinin devamında aracı incelediklerinde çuval içinde 21 güvercin gördüklerini, bunları sahibine teslim ettiklerini belirterek “Hırsızlık olayının gerçekleştiği yere doğru hareket halindeydiler. Olay olduktan 5 dakika sonra yakaladık. Sanıkların hırsızlık yapılan yere hareket etmelerini mantıklı bulmadık. Malzemeleri ne yaptıklarını sorduğumuzda, malzemelerin Ziya G. İsimli kişinin yola attığını ve oradan alıp arabaya koyduklarını söylediler” dedi.

Sanıklar suçlamayı reddetti

Sanıklardan Nedim Akan ise olay günü kendi güvercinlerinin çalındığını fark etmesi üzerine diğer sanıklarla birlikte güvercinleri aramaya başladıklarını anlatarak ifadesinde “ Bu esnada yol üzerinde bir torba gördük. İçerisinde güvercinler vardı. Güvercinler ve eşyaların bana ait olabileceği düşüncesiyle aldım. Güvercinlerin bana ait olmadığını daha sonra fark ettim” dedi. Diğer sanıklarda benzer ifadelerde bulunarak suçlamaları reddetti.

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