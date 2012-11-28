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Kültür-Sanat

'21' albümü 10 milyondan fazla sattı

Adele'in 6 dalda Grammy aldığı son albümü 1991'den bu yana 10 milyondan fazla satışa ulaşan 21'inci albüm oldu

28 Kasım 2012 12:35

İngiliz şarkıcı Adele'nin son albümü 21, Linkin Park ve Usher'dan sonra bu yıl içerisinde satışı 10 milyonu geçen 3'üncü albüm oldu.

Nielsen SoundScan'ın verilerine göre, Adele'nin albümü, 1991'den bu yana 10 milyondan fazla satışa ulaşan 21'inci albüm.

“21” albümüyle 6 dalda Grammy ve Amerikan Müzik Ödülleri “En İyi Yetişkin Çağdaş Müzisyen” ödülüne layık görülen Adele, James Bond serisinin son filmi “Skyfall”ın da tema müziğini yapmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, albümdeki “Rolling in the Deep”, “Someone Like You” ve “Set Fire to the Rain” şarkıları geçen yıl müzik listelerinde üst sıralara yükselmişti.

Bu yıl içerisinde satışı 10 milyonu geçen albümler arasında Linkin Park'ın “Hybrid Theory” ve Usher'ın “Confessions” bulunuyor.

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