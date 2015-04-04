'2070 yılında Müslümanların sayısı Hıristiyanları geçecek'

Amerikan Araştırma Enstitüsü “Pew Research Center'ın yayınladığı bir rapora göre, 2070 yılında Müslüman sayısı Hıristiyanlar'ın sayısını geçecek.

Focus dergisinde yayınlanan habere göre, İslam, dünya halkı olarak en hızlı büyüyen din durumunda. Araştırmacılar 2050 yılında Dünya'da yaşayan Hıristiyan ve Müslümanların sayısının yaklaşık olarak eşitleneceğini bildirirken, 2070 yılında İslam'ın dünyanın en yaygın dini haline geleceğini vurguladılar.

66 milyon Hıristiyan din değiştirecek

Araştırmada doğurganlık oranı Müslüman kadınlarda 3,1 iken, Hıristiyan kadınlarda bu oranın 2,7'de kaldığı hesaplandı.

Ayrıca, 66 milyon Hıristiyan'ın din değiştirmesi veya ateist olması bekleniyor. Enstitünün müdürü Alan Cooperman “Müslüman topluluklar, dünyanın nüfus artışının en fazla olduğu bölgelerinde yoğun olarak yaşıyorlar. Örneğin, dünyada en fazla Müslüman yaşayan ülke bugün Hinduizm'in en yaygın olduğu Hindistan olacak. Araştırmacılar, 2050 yılında Avrupa nüfusunun yüzde 10'unun Müslüman olacağını hesaplıyorlar.