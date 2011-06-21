2050'de İstanbul-Tokyo arası 2.5 saat olacak

T24

Dünyanın en büyük havacılık fuarı olarak değerlendirilen fuarda tanıtılan "ZEHST" isimli konsept uçak, bugünün uçaklarından çok farklı olacak. ZEHST hızına rağmen, günümüz uçaklarına göre yüzde 65 daha sessiz olurken çevreyi de yüzde 90 daha az kirletecek. Roket motorları sayesinde oksijen ve hidrojen tanklarını ateşleyerek hızlanacak olan uçak, 32 kilometre yükseklikte uçacak.Konsept uçağın yolcu kapasitesinin 50 ile 100 arasında olacağını belirten EADS yetkilileri, günümüz yolcu uçaklarıyla 11 saat süren Londra-Tokyo arasının 2,5 saatten az bir sürede gerçekleşeceğini belirttiler. 2050 yılında yolcu taşıması planlanan ZEHST için verilen örneğe göre, günümüzde 11-12 saat süren İstanbul-Tokyo arasının da 2,5 saat kadar sürmesi öngörülüyor.