T24 LogoT24 Logo
Sağlık

2050'de herkes vejetaryen oluyor

Stockholm Su Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda nüfus artışı karşısında gıda talebine cevap verebilmenin çözümünün vejetaryenlikten geçtiğini gösterdi

30 Ağustos 2012 13:54

Et düşkünleri, önünüzdeki son 38 yılı iyi değerlendirin. 2050 yılında, kıtlıkla mücadele için tüm dünyada sıkı bir vejetaryen diyeti ilan edilmesi olası.

Taraf'ta yer alan habere göre, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen “Su Güvenliği” konferansı kapsamında bir rapor hazırlayan Stockholm Su Enstitüsü, nüfus artışı karşısında gıda talebine cevap verebilmenin çözümünün vejetaryenlikten geçtiğini gösterdi.

Yaygın kanaatin aksine hayvancılık için tarımdan daha fazla suya ihtiyaç duyulduğu belirtilen raporda, dünya nüfusunun öngörüldüğü gibi dokuz milyara çıkması halinde su kaynaklarının bugünkü et üretimini kaldıramayacağı belirtildi. Rapora göre bir kilo dana için 15 bin 500 litre, bir kilo tavuk için 4 bin litre suya ihtiyaç duyuluyor. Oysa en çok su gerektiren tarım ürünlerinden pirinç tarımı için ise kilo başına 3 bin litre su kullanılıyor. Raporda su yataklarının, diyetlerdeki et oranının yüzde beşlere düşürülmesiyle ancak dünyadaki gıda ihtiyacını karşılayabileceği sonucuna varılıyor.

ETİKETLER

vejeteryanetrapordiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24