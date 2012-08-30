2050'de herkes vejetaryen oluyor

Et düşkünleri, önünüzdeki son 38 yılı iyi değerlendirin. 2050 yılında, kıtlıkla mücadele için tüm dünyada sıkı bir vejetaryen diyeti ilan edilmesi olası.

Taraf'ta yer alan habere göre, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen “Su Güvenliği” konferansı kapsamında bir rapor hazırlayan Stockholm Su Enstitüsü, nüfus artışı karşısında gıda talebine cevap verebilmenin çözümünün vejetaryenlikten geçtiğini gösterdi.

Yaygın kanaatin aksine hayvancılık için tarımdan daha fazla suya ihtiyaç duyulduğu belirtilen raporda, dünya nüfusunun öngörüldüğü gibi dokuz milyara çıkması halinde su kaynaklarının bugünkü et üretimini kaldıramayacağı belirtildi. Rapora göre bir kilo dana için 15 bin 500 litre, bir kilo tavuk için 4 bin litre suya ihtiyaç duyuluyor. Oysa en çok su gerektiren tarım ürünlerinden pirinç tarımı için ise kilo başına 3 bin litre su kullanılıyor. Raporda su yataklarının, diyetlerdeki et oranının yüzde beşlere düşürülmesiyle ancak dünyadaki gıda ihtiyacını karşılayabileceği sonucuna varılıyor.