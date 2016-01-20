'2050'de denizlerde balıktan çok çöp olacak'



Ellen-MacArthur Vakfı tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, 2050 yılında denizlerde balıktan çok çöp yüzecek. Araştırmada daha şimdiden her yıl denizlere 8 milyon ton plastik çöp karıştığına dikkat çekildi. Bunun, her dakikada plastik çöp dolu bir kamyonun bu çöpü denize boşaltması ile aynı anlama geldiği belirtildi.

Araştırmada, "Eğer hemen harekete geçilmeze bu miktar dakikada iki kamyon çöpe çıkacak' denildi. 2050 yılına kadar ise bunun bir dakikada dört kamyon plastik çöp olacağı belirtildi. Plastik çöpün özellikle plastik paketlerden oluştuğunun altı çizildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, eğer önlem alınmazsa 2025 yılına kadar denizlerde bir ton plastik çöpe karşılık 3 ton balık olacak, 2050'den itibaren ise çöp miktarı balık miktarını geçecek. Davos Ekonomik Forumu Çevre İnisiyatifleri Direktörü Dominic Waughray, bu nedenle plastik tüketimi, özellikle de geri dönüşüme ilişkin anlayışın bir an önce değişmesi gerektiğini ifade etti. Uzman, bu konuda kamu, özel sektör ve vatandaşların işbirliği içinde olması gerektiğini belirtti.