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205 siyasetçinin yargılandığı KCK İstanbul ana davası ertelendi

ÖHD Eş Başkanı Sinan Zincir: Bu davada yargılanan ve bugün hayatını kaybeden mücadele arkadaşımız için duruşma yapılmamalı

17 Mayıs 2016 14:26

205 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK İstanbul ana davası duruşması, avukatların, davada yargılanan ve dün gece yaşamını yitiren Kürt siyasetçi Şemsettin Dülek'i son yolculuğuna uğurlamak için talebi  üzerine ertelendi.

İstanbul'da 2011 yılında KCK operasyonlarda haklarında dava açılan 205 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK İstanbul Ana Davası'na İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya yargılanan Kürt siyasetçiler ve avukatları katıldı.

Davada yargılanan Kürt siyasetçi Şemsettin Dülek'in dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle avukatlardan ÖHD İstanbul Şubesi Eş Başkanı Sinan Zincir söz aldı. Duruşmanın yapılmaması gerektiğini ifade eden Zincir, “Müvekkilimiz ve mücadele arkadaşımız olan Dülek'in cenaze törenine katılmak istiyoruz. Bu nedenle duruşmanın ertelenmesini talep ediyoruz” dedi.  

Duruşmada söz alan diğer avukatlar da dava dosyasının daha önce Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiğini hatırlatarak, mahkemeden AYM kararını beklemesini ve sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Avukatların talebi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

 

KCK İstanbul ana davasında yargılanıyordu, duruşma günü hayatını kaybetti

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