2035'te Kâbe böyle olacak

Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz’in talimatıyla başlatılan Kâbe’yi genişletme projesi kapsamında, 10 yıl önce Osmanlı eseri Ecyad Kalesi yıkılarak yerine yapılan Al Baid kuleleri de yıkılacak.

Mekke Belediyesi Başkanvekili Dr. Semir Tevekkül’ün verdiği bilgiye göre, 20 yıl sonra proje kapsamında, yapımı tartışmalara konu olan, Zemzem Kuleleri adı da verilen Al Baid Kuleleri tamamen kaldırılacak.

Her yıl milyonlarca Müslümana ev sahipliği yapan Mekke’de proje kapsamında devam eden istimlak çalışmaları sonucu hayata geçirilecek yeni proje ile Mekke’nin çehresi tamamen değiştiriyor.

Görkemli giriş

Fatma Aksu’nun Hürriyet’teki haberine göre, değişim Mekke, Medine ve Cidde’yi önümüzdeki yıllarda gökdelenler şehirlerine dönüştürecek. Mekke’yi yeniden projelendirme kapsamında Kâbe, 3’te 1 oranında genişleyecek. Kâbe’nin hemen yanı başındaki Kral’ın sarayı dahil Hilton ve Tevhit otel olmak üzere birçok bina yıkılacak. Yıkılan yerlerin büyük bölümü Kâbe’ye dahil edilecek. 1 milyon 500 bin metrekarelik bir inşaat alanı olan Safa, Merve, Zemzem, Kıble, Hacer, Sara ve en yüksek binası Bayt Otel’den oluşan 7 gökdelenden oluşan Al Bait Kuleleri de bu değişim kapsamında 20 yıl sonra kaldırılacak. Dünyanın en zengin Müslümanlarının konakladığı Al Bait kulelerinin yıkımını da içine alan proje kapsamında Hilton’un olduğu yerin arkasına kurulacak yeni şehrin projesinin adı Cebeli Ömer. Bu proje için Suudiler, Ömer dağını aşağı indirdi. Mekke’de yeni inşa edilecek projeler arasında bir de Kral Abdülaziz’in adını taşıyacak cami projesi yer alıyor.

Mekke’den Medine’ye ray

Mekke ve Medine arasında yapılacak raylı sistemin de yer aldığı ve Bin Ladin Grubu tarafından yürütülen proje kapsamında Mekke sil baştan yenileniyor. Yeni projede hacı adayları, Cidde’den Mekke ve Medine’ye raylı sistemle ulaşacak. Mekke’ye görkemli bir kapıdan giriş yapılacak. Dev kuleler arasında kalan Kabe’nin yıkılan revakları da Türk Şirketi Gürsoy Grup tarafından yenileniyor. İnşaat çalışmalarına hac ve umre hizmetlerine ara vermeden devam ediliyor.