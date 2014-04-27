Osmanlı revaklarının kaldırıldığı Kâbe'nin sütunlarından 450 yıllık sürpriz çıktı

Osmanlı mirası olarak yüzyıllardır korunan Kâbe’deki revakların söküm işlemi tamamlandı. Revakların üzerine konulduğu sütun ve kaidelerin bazılarının Helenistik döneme ait olduğu ortaya çıktı.

Kâbe’ye 1573-1577 yılları arasında Sultan İkinci Selim ve oğlu Sultan Murat döneminde inşa edilen Osmanlı revaklarının, Kasım 2012’de başlanan söküm işlemi bitti.

Revakların yıkılıp yıkılmayacağı uzun yıllar İslam âleminin tartışma konusu oldu. Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu’nun haberine göre, Kâbe’yi Genişletme Projesini üstlenen Bin Ladin Grubu, revaklarının yenilenmesi için Türkiye’de tarihi eser restorasyonu konusundaki en büyük şirketlerin biri olan Gürsoy Grup’la anlaştı.

2 bin 754 parça taşındı

Türkiye’den Arabistan’a giden bir ekip revakları söküp temizledi. Sandıklar içine konulan 496 sütun, 881 kaide, 152 kubbe, 232 küçük kubbe ve 993’ü parapet toplam 2 bin 754 parça Müzdelife’deki restorasyon alanına taşındı.

Kubbelerin sırrı

Revakların incelenmesi esnasında Suudi ve Türk uzmanlar, kubbelerin inşa ediliş şekliyle ilgili 450 yıldır gizli kalmış olan bir sürprizle karşılaştı. Bu benzersiz kubbelerin inşa ediliş şekli daha önce hiçbir İslami mimaride bulunmayan bir teknikle yapılmıştı. Sürpriz olan bir diğer bulgu ise sütunların ve kaidelerin birçoğunun Helenistik döneme (İslamiyet öncesi) bazılarının Emevilere, bazılarının ise Abbasilere ait olduğu. Tahminler, bu sütunların Kâbe’ye dışarıdan taşınan taşlarla birlikte geldiği yönünde.

Kâbe ile göz teması

Hızla devam eden tavaf alanının genişletilmesi projesinde, revakların seviyesi, tavaf alanı ile aynı seviyeye indirgenip 27 metre kadar içeri taşınacak. Böylece hem tavaf alanı genişleyecek hem de tavaf alanında seviye farkı ortadan kalkacak. Aynı zamanda tavaf edenlerin Kâbe ile göz temasını sağlayabilmesi imkanı sağlanmış olacak. Bu çalışmalar sonrasında tavaf alanı kapasitesinin yaklaşık 3 katına çıkacak. Daha önce 50 bin kişi olan tavaf kapasitesi, metrekare başına 3 kişinin tavaf etmesi durumunda, 150 bin kişiye ulaşacak.

Orijinali gibi yapılacak

Şirket, orijinal revaklarda kullanılan taşların gelmiş olduğu Şemasi Dağı’ndan taşlar kesip, bunları yeni inşa edilecek ve tavaf alanıyla aynı hizada olacak olan sütunların etrafına, orijinal revaklarda bulunanlarla görünüş değişikliği olmayacak şekilde işleyip montajını yapacak.