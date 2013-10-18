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Yaşam

'2032'de Dünya'ya asteroit çarpabilir'

Gök bilimciler, 2003 TV135 adını verdikleri dev bir asteroidin, 2032 yılında Dünya’ya çarpma riski bulunduğunu açıkladı

18 Ekim 2013 18:59

Ukraynalı gök bilimciler, 2032 yılında Dünya’ya çarpma olasılığı bulunan büyük bir asteroit tespit etti. İlk tahminler çarpışma ihtimalinin düşük olduğunu gösterse de, dev asteroidin Dünya’ya çarpması halinde büyük bir facia yaşacağı uyarısı yapıldı.

410 metre genişliğindeki asteroidin, geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna’nın güneyindeki Kırım Astrofizik Gözlemevi tarafından tespit edildiği belirtildi.

Ria Novosti’nin haberine göre, 2013 TV135’in keşfi, İtalya, İspanya, İngiltere ve Rusya’da bulunan beş ayrı astronomi grubu tarafında onaylandı.

Dünya’ya Yakın Nesne sınıfına giren asteroidin izlediği yörüngenin, Dünya’dan yaklaşık 1.7 milyon kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.


Nereye çarpacak?


Ukraynalı bilim insanları, gök cisminin 26 Ağustos 2032 tarihinde, 63 binde 1 ihtimalle gezegenimize çarpabileceğini açıkladı.

Ria Novosti’ye açıklama yapan Kırım Astrofizik Gözlemevi’nden Timur Kriyaçko, 2028 yılında asteroidin çarpacağı nokta ve yaratacağı etki hakkında kesin bir sonuca varabileceklerini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin ise “Uzay sanayisi için süper bir görev çıkmış durumda” ifadesini kullandı. Rogozin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’nın asteroidlere karşı savunma sistemleri geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Astronomların tahminine göre, 2013 TV135’in Dünya’ya çarpması 2500 megatonluk bir etki yaratabilir. Bu kuvvet, bugüne kadar kullanılan en güçlü atom bombasından 50 kat daha güçlü.

NASA’nın Dünya’ya Yakın Nesne Programı kapsamında, aynı kuvveti oluşturabilecek tehdit içeren bir asteroit daha bulunuyor.

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