'2030'da dünyayı mega- insanlar kaplayacak'

ABD'de 17 istihbarat kurumunu içinde bulunduran Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC), geleceğe yönelik kehanetler içeren bir rapor hazırladı. 2030'da dünya nüfusunun büyük bir kısmı fakirlikten kurtulacak, dahası damarlarında nörofarmakolojik (sinir sistemini etkileyen) ilaçlar dolaşan ‘süper insanlar’ doğacak.

Rapora göre, 2013 yılında hastalıklardan ölüm oranı ciddi oranda azalacak ve mega şehirlerde geceleri görebilen, daha hızlı düşünebilen insanlar yaşayacak.

ABD’li istihbarat kurumları, dünyanın geleceğine dair kehanetler hakkında 140 sayfalık bir rapor hazırladı. Buna göre, sadece 18 yıl sonra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki dengenin tamamen değişeceği ve mega trendlerin ortaya çıkacağı bir ‘mega-insan’ dünyasının doğacağı ileri sürüldü.

'Süper insanlar doğacak'

Discovery News’in ayrıntılarını verdiği raporda, tahminlere göre, 2030 yılına gelindiğinde Asya gelişmişlik olacak, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı geride bırakacak ve Orta Çağ’da olduğu gibi dünyanın ekonomi ve güç merkezi olacak.

Bulaşıcı hastalıklardan ölümler yüzde 40 azalacak, dünya nüfusunun büyük bir kısmı fakirlikten kurtulacak, dahası damarlarında nörofarmakolojik (sinir sistemini etkileyen) ilaçlar dolaşan ‘süper insanlar’ doğacak.

'Yaşanacak değişimler çok büyük zıtlıklara yol açabilir'

NIC’ın gelecek hakkında yaptığı kehanetleri içeren rapor, kısa bir süre önce Global Trends 2030: Aternative Worlds (Küresel Trendler 2030: Altefnatif Dünyalar) adlı raporda açıklandı. Raporda imzası bulunan NIC Başkanı Christopher Kojm, raporda şu ifadeyi kullandı:

“İnsanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasındayız. Yaşanacak değişimler çok büyük zıtlıklara yol açabilir. Bizim görüşümüze göre, dünyanın geleceği değiştirilemez değil, tersine mega trendlerin, oyunu değiştirenlerin ve bunların üzerinde, insan etkinliğinin sonucunda değişebilir.”

'İşçiden rahatsız olacaklar'

Bahsedilen mega trendlerin başında ise güç değişimi ve bireysel güç kazanımı yatıyor. Batı dünyası, Asya ekonomisinin gerisinde kalırken, “Batılı olamayan, Orta Doğu civarındaki ülkeler” yükselişe geçecek. Birçok ülkede orta sınıf büyüyecek, ancak gelişmekte olan ülkelerdeki 1 milyar işçiden rahatsız olacaklar.

2030 dünyasının herkesin aklındaki gibi olmayacağını ifade eden rapor, süper insanlar hakkında da, “Kasların teknolojik nakillerle değiştirilmesi geliştikçe, insanlar fiziksel hallerini kozmetik ameliyatlarla yaptıklarının daha ötesinde değiştirmek isteyebilir. Gelecekte yapılacak retina nakilleri, karanlıkta görmeye, sinirsel gelişimler ise süper hafıza veya hızlı düşünme yeteneği kazandırabilir” ifadeleri yer aldı.

'Nüfusun büyük bir çoğunluğu mega şehirlere yerleşecek'

Küresel alanda demografik rakamlar da ciddi bir değişim gösterecek. Bugün 7.1 milyar olan dünya nüfusu 2030’da 8 milyara çıkacak. Bu nüfusun büyük bir çoğunluğu şehirleşmenin yüzde 60 artmasıyla mega şehirlere yerleşecek.

Nüfusun artmasıyla, kaynak rekabeti de güçlenecek. Küresel alanda gıda talebi yüzde 35 artarken, enerji ihtiyacı yüzde 50 yükselecek. Dünya nüfusunun yarısı, ciddi su sıkıntısı altında yaşayacak.

Oyunu değiştiren faktörler olarak nükleer savaş, salgın hastalıklar ve biyo-terörizmi gösteren rapor, NIC’ın amacını şöyle belirledi:

“Amacımız, devlet içinde veya dışında olsun, karar verenleri destekleyerek gelecekteki olumsuz etkenleri ortadan kaldırmaları için plan yapmalarına yardımcı olmak, olumlu sonuçlar için destek vermek." (ntvmsnbc.com)