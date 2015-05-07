2030’da 4 kişiden 3’ü aşırı kilolu olacak

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları, Avrupa’da 2030’da ciddi bir obezite krizi yaşanacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

WHO raporuna göre, Türkiye de AB ülkelerindeki kadar ‘süratli’ olmasa da obezite kriziyle karşı karşıya.

2030’da Türk erkeklerinin yüzde 73’ü, Türk kadınlarının ise yüzde 68’i ‘aşırı kilolu’ olacak. Birce Bora’nın Hürriyet’te yayımlanan haberine göre, vücut kitle endeksi 25’in üzerinde olan herkesi ‘aşırı kilolu’ kabul ettiklerini belirten uzmanlar, bulgularını Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki Avrupa Obezite Kongresi’nde açıkladı.

VKİ 30’sa dikkat

Vücut kitle endeksi (VKİ), vücudun kilogram cinsinden ağırlığının boyun metre cinsinden karesine bölünmesiyle elde ediliyor. Çıkan sonuç 25’in üzerindeyse fazla kilolu, 30’un üzerindeyse obez olarak niteleniyor. 20-25 arası normal kabul ediliyor.