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Sağlık

"2030 yılında 40 milyon diyabet hastası insülin iğnesi bulamayacak"

Araştırmaya göre 2030 yılında dünya üzerinde insülin ihtiyacı olan 79 milyon tip 2 diyabet hastası insan olacak

23 Kasım 2018 18:51

T24 Haber Merkezi

Diyabet hastası insan sayısı artış göstermeye devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre 2030 yılında insülin stokları talebi karşılayamamaya başlayacak. 

Lancet Diyabet ve Endokrinoloji bülteninde yer alan araştırmaya göre 2030 yılında dünya üzerinde insülin ihtiyacı olan 79 milyon tip 2 diyabet hastası insan olacak. Eğer insülin iğnelerine aynı derecede talep olursa bu insanların yarısı ihtiyacları olan ilaca erişim sağlayamayacak. Araştırmacılar özellikle Asya, Afrika ve Okyanusya kıtalarında bulunan ülkelerin ilaca talebi karşılamakta zorlanacaklarını tahmin ediyor.

CNN'e konuşan Stanford Üniversitesi tıp profesörü Dr. Sanjay Basud, dünyanın çoğu bölgesinde insülin iğnelerinin çok az olduğunu ve hastaların ilaca ulaşımının gerektiğinden daha zor olduğunu belirtti.

Tip 1 diyabet hastalarının hepsi insüline ihtiyaç duyarken, sadece bazı tip 2 diyabet hastaları diyabete ihtiyaç duyuyor.

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