2030'a kadar dünya genelinde yollarda 145 milyon elektrikli otomobil olması bekleniyor

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Dünya genelinde şu anda 11 milyon olan elektrikli araba, kamyon ve otobüs sayısının, 2030'a kadar 145 milyona yükselmesi bekleniyor. Bu gelişme, günlük petrol ihtiyacını milyonlarca varil düşürebilir.

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA), eğer hükümetler düşük karbon salınımlı otomobil üretimine teşvikte bulunursa yollardaki elektrikli araç sayısının 230 milyona kadar çıkabileceğini dile getirdi.

IEA'nin incelemesine göre 2021'in ilk çeyreğinde, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla 2.5 kat daha fazla elektrikli araç satıldığı belirtildi.

Geçen sene küresel otomobil piyasasının yüzde 16 küçülmesine rağmen dünya genelinde 3 milyon yeni elektrikli otomobil kaydı yapılmıştı.