2024'ten itibaren filmler 'en iyi film' dalında Oscar Ödülü kazanmak için Akademi'nin belirlediği 'azınlık zorunluluklarına' uymak zorunda

T24 Dış Haberler

2024 yılı itibariyle en iyi film dalında Oscar ödülü kazanabilmek için filmlere ekiplerinde ortalamaya kıyasla daha çok azınlık mensubu bulundurma zorunluluğu getiriliyor.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2024'ten itibaren bir filmin en iyi film dalında aday gösterilebilmesi için kadrosunda en az akademinin belirlediği oranda sinemada az temsil edilen gruplara yer vermesi gerekecek.

Akademi, konuyla ilgili olarak dört kategori belirledi: ekranda, stüdyoda, film ekibinde ve hazırlık ile geliştirme ekibinde uyulması gereken belli gereklilikler hazırlandı. Filmlerin en iyi film ödülüne aday gösterilmesi için bu 4 kategoriden en az ikisine uyması gerekecek.

Örneğin ekranda temsiliyet gerekliliklerini karşılamak için filmin başrol veya önemli yardımcı oyuncularından birinin filmelerde az temsil edilen bir etnik gruptan olması gerekiyor. İkinci plandaki oyuncuların en az yüzde 30'unun iki farklı azınlık grubundan olması veya ana konunun azınlık gruplarına odaklı olması gerekiyor.

Akademiye göre sinemada az temsil edilenler arasında kadınlar, LGBTİ'ler ve engelli insanlar da bulunuyor.

Diğer kategorilere böyle bir gereklilik getirilmeyeceği bildirildi.