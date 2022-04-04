2022 yılının ilk çeyreğinde 16 milyon sineme bileti satıldı

2022 yılının ilk çeyreğinde 16.148.034 adet sineme bileti satıldı ve 439 milyon TL’lik hasılat elde edildi.

7 Ocak 2022 – 25 Mart 2022 tarihleri arasında 81 yeni sinema filmi perdelerde gösterilirken bunlardan 37’si yani yüzde 45'i Türkiye yapımı olarak kayda geçti.

Beyazperde'nin haberine göre film dağıtım programlarının yapılmadığı, sinema işletmelerinin kapalı olduğu 2021 yılının birinci çeyreği dışarda tutularak son on yılın ilk 13 haftalık dilimlerindeki satış ve hasılat toplamlarına göre salgın sonrası ilk birinci çeyrekte vizyona çıkartılan yeni 81 filmin performansı döneme ait ‘normal’ gösterge seviyelerini yakalamayı başardı.

2022’nin yeni sinema filmlerinden beş tanesi 500 bin bilet satışı barajını aşarken son on yıllık dilimde bu filmler yakaladıkları 10 milyonluk toplam satış sayısı ile altıncı sıraya yerleşti. Yakalanan yüzde 63’lük oran, ancak iki haftası eksik 2020 ilk çeyreğini, 2019’u, 2016’yı ve 2015’i geride bırakabildi.