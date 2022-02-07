2022 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2 Temmuz 1993’te Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren şair Dr. Behçet Aysan anısına bu yıl 25’incisini düzenleyeceği Şiir Ödülü için başvuru süresi başladı.

Seçici Kurul’da Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan ve Haydar Ergülen’in olduğu ödül için başvuru koşulları şöyle: